Les jeux marquants de 2016

Stéphanie Godbout 20-12-2016 | 14h29

Records de ventes fracassés, critiques élogieuses, scénario et graphiques exceptionnels ou encore, réelle déception, certains jeux se sont démarqués du lot.

Que vous soyez du type console de salon, ordinateur, ou encore appareil mobile, voici notre liste des titres qui ont marqué l'année 2016.

Inside (PS4, Xbox One, PC)

Des créateurs de l'excellent Limbo, le jeu de plateforme et de réflexion Inside plonge les joueurs dans une expérience vidéoludique énigmatique et envoûtante, où l'esthétique monochrome léchée et la bande sonore minimaliste figurent parmi les éléments mémorables de ce jeu magistral.

Uncharted 4: A Thief's End (PS4)

Uncharted 4: A Thief's End est un grand jeu. Offrant des graphismes d'une beauté incomparable, un rythme parfaitement soutenu du début à la fin, un mélange habile de nouveautés et de traditions, un jeu d'acteurs et une mise en scène impeccables, il réussit l'exploit de surpasser les autres opus d'une saga déjà hautement acclamée.

Crashlands (Android, iOS, PC)

Brillant mélange de jeu de survie et de jeu d'action RPG, Crashlands est le troisième projet de trois frères qui ont quitté leur emploi pour fonder leur studio de développement. Véritable petit bijou, Crashlands propose une jouabilité riche et variée, une histoire bien ficelée teintée d'humour dans un univers futuriste stylisé.

Overwatch (PS4, Xbox One, PC)

Jeu de l'année selon les Game Awards, le jeu FPS Overwatch charme par ses personnages variés et charismatiques à incarner, ses environnements colorés, sa jouabilité rythmée tout en offrant l'une des meilleures expériences multijoueurs jamais proposées.

No Man's Sky (PS4, PC)

Les attentes envers No Man's Sky étaient grandes, et le rêve d'explorer 18 quintillions de planètes s'est avéré trop beau pour être vrai. Déception de l'année 2016? Dès son lancement, le titre souffre de plusieurs problèmes d'ordre technique et est critiqué pour la qualité du produit final en comparaison avec l'annonce initiale. De nombreux joueurs demandent, et obtiennent, un remboursement.

Burly Men at Sea (Android, iOS, PC)

Conte folklorique mettant en scène un trio de pêcheurs barbus quittant leur vie ordinaire pour partir à l'aventure, Burly Men at Sea est à la fois répétitif et enivrant. Dans un décor minimaliste stylisé sur une bande sonore soignée, les joueurs plongeront dans un récit unique qu'ils prendront plaisir à redécouvrir encore et encore.

Super Mario Run (iOS)





Super Mario Run marque l'arrivée du plus populaire plombier sur les appareils mobiles. Conçu spécialement pour tirer profit de l'écran tactile, ce jeu plaira autant aux adeptes de longue date qu'aux nouveaux venus dans cet univers familier de Nintendo. Bien que lancée en exclusivité pour les appareils iOS, une version du jeu sur Android est prévue ultérieurement.

The Witness (PS4, Xbox One, PC)

Formule unique d'exploration et d'énigmes, The Witness est un jeu brillant qui respecte l'intelligence des joueurs en considérant que leur temps est précieux. Regorgeant d'idées et de casse-tête, The Witness propose une expérience de jeu nouvelle et structurée dans laquelle les joueurs devront faire travailler leur matière grise.

Battlefield 1 (PS4/Xbox One/PC)

Plus grand succès du studio DICE à ce jour et meilleur opus de la série, Battlefield 1 plonge les joueurs au cœur de la Première Guerre mondiale. Avec ses environnements grandioses, ses cartes exceptionnellement bien conçues et sa bande sonore dynamique, Battlefield 1 plaira aux adeptes inconditionnels de jeu FPS et conquerra le cœur des nouveaux initiés.

Pokémon Go (Android, iOS)

Pokémon Go, jeu en réalité augmentée qui invite les joueurs à capturer le plus de créatures possible, détient de nombreux records. Véritable phénomène de la saison estivale, Pokémon Go a notamment été téléchargé 130 millions de fois à travers le monde, devenant l'application la plus téléchargée durant son premier mois d'existence, en plus de franchir la barre des 100 millions de dollars générés en seulement 20 jours.