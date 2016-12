Stéphanie Godbout 20-12-2016 | 12h04

Comme à chaque année, le moteur de recherche le plus populaire du monde dévoile les grandes tendances de l’année. Quels sont les termes les plus recherchés par les utilisateurs de Google en 2016?

Le mot le plus tapé dans la barre de recherche Google en 2016 est Pokémon Go. Il devance les termes iPhone 7, Donald Trump, Prince et Powerball.

Le jeu Pokémon Go serait donc officiellement le phénomène de l'année 2016, toutes catégories confondues?