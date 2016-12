MX vs. ATV édition 2017 disponible le 4 janvier

Stéphanie Godbout 16-12-2016 | 09h04

Bonne nouvelle pour les amateurs de motocross!

THQ Nordic vient en effet d'annoncer que MX vs. ATV Supercross Encore 2017 Official Track Edition sera disponible le 4 janvier prochain sur PC, PS4 et Xbox One.

MX vs. ATV Supercross Encore 2017 Official Track Edition permettra de vivre l'expérience complète du Supercross 2017 en proposant les 16 courses de la saison sur les circuits officiels, à l'exception de Daytona.

Le jeu, qui inclut les 16 courses officielles, sera disponible en version physique pour une durée limitée au coût approximatif de 40 $. Les joueurs qui possèdent déjà une copie de MX vs. ATV Supercross Encore, pourront plutôt se procurer un DLC comprenant les nouvelles courses pour environ 20 $.