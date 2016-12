Super Mario Run arrive sur mobile!

15-12-2016 | 15h43

Ce premier vrai jeu développé par Nintendo pour des téléphones est une exclusivité, dans un premier temps, pour les appareils iOS.

Précédemment, Pokémon Go, le phénomène ludique de cette année, avait été conçu par le studio américain Niantic, Nintendo se contentant alors d'un rôle de second plan. Et l'application Nintendo Miitomo pour smartphones, mise en ligne au printemps dernier, était plus une sorte de réseau social amusant qu'un jeu à proprement parler.

Annoncée en novembre par le père du personnage, Shigeru Miyamoto, l'arrivée du plus célèbre plombier moustachu du monde sur les téléphones et tablettes Apple marque donc le réel tournant stratégique de Nintendo qui a longtemps été rétif au marché des jeux sur mobiles, préférant réserver ses offres à ses consoles.

Le téléchargement d'une version limitée est gratuit, mais la mouture complète coûte 13,99 $, facturée via la boutique d'Apple, un modèle qui peut en rebuter certains quand on constate le nombre impressionnant de jeux non payants disponibles pour les mobiles.

Sur une estimation de 200 millions de téléchargements d'ici à mars, David Gibson, de Macquarie Securities, cité par l'agence Bloomberg News, pense que seulement 10 % opteront pour la version complète. «Les adeptes de la marque dépenseront sans doute», juge-t-il, mais quid des autres.