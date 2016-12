Des événements Nintendo à Montréal et Québec

02-12-2016 | 14h59

Nintendo invite les amateurs de jeux vidéo de tous âges au Musée Grévin les samedi 3 et dimanche 4 décembre souligner la sortie de Super Mario Maker sur 3DS.

Les 50 premières personnes qui se présenteront au comptoir avec leur console Nintendo se verront offrir l'entrée du musée à moitié prix.

Rappelons que ce jeu où il est possible de créer des niveaux dans le monde de Super Mario et les partager avec ses amis est disponible depuis aujourd'hui en magasin et en ligne.

À Québec

Le spectacle The Legend of Zelda: Symphony of the Goddess sera présenté au Grand théâtre de Québec, le 7 décembre prochain à 19h30.

Un orchestre et un choeur interpréteront les grandes mélodies de la série Zelda. De plus, des images du jeu seront projetées sur écran géant pour accompagner visuellement la musique.

Cet événement festif promet d'être haut en couleur. Les amateurs de «cosplay» sont les bienvenus.

Les billets sont en vente ici.