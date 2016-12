LEGO Worlds arrive sur les consoles

Stéphanie Godbout 30-11-2016 | 08h51

Alors que LEGO Worlds est disponible en accès anticipé depuis l'année dernière sur la plateforme STEAM, Warner Bros. Interactive Entertainment et TT Games viennent d'annoncer que le jeu sera également offert sur les consoles de salon PS4 et Xbox One.

Le jeu aux airs de Minecraft lancera les joueurs dans un périple passionnant afin qu'ils deviennent un Maître constructeur au sein d'un monde ouvert créé entièrement de constructions LEGO.

Les joueurs pourront également personnaliser leur personnage et construire leur univers selon leur imagination.

LEGO Worlds proposera un mode multijoueur en ligne permettant aux joueurs d'explorer les univers créés par les autres utilisateurs, de concevoir de nouveaux mondes en coopération ou encore, de rivaliser les uns contre les autres.

La sortie de LEGO Worlds est prévue le 21 février prochain sur PS4, Xbox One et STEAM.