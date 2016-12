Ubisoft : plus de DLC gratuits

Stéphanie Godbout 24-11-2016 | 08h36

Ubisoft a souvent été critiqué pour sa politique concernant les DLC, notamment pour sa franchise Assassin's Creed.

Cette situation est sur le point de changer.

Ainsi, afin d'offrir aux joueurs la meilleure expérience possible, Ubisoft proposera plus de DLC gratuits. Dans un entretien accordé à GamesIndustry.biz, la vice-présidente des opérations live, Anne Blondel-Jouin, affirme que la société offrira davantage de DLC gratuits, comme ce fut le cas avec les cartes supplémentaires pour Tom Clancy's Rainbow Six Siege distribuées gratuitement.

«Nous devons être prudents avec la monétisation. L'idée est que si ça n'ajoute rien de plus à l'expérience de jeu déjà existante, cela ne sert à rien. Vous demanderez plus d'argent aux joueurs pour les mauvaises raisons», mentionne Blondel-Jouin.

Une initiative qui fera sans doute l'unanimité chez joueurs...