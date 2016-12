6 études qui démontrent que les jeux vidéo sont bons pour vous

Stéphanie Godbout 18-11-2016 | 13h32

Ils développent les aptitudes sociales

Kathy Sandford de l'université de Victoria s'est penchée sur les bienfaits de l'activité vidéoludique. Ainsi, après avoir observé des enfants âgés de 13 à 17 ans pendant 5 ans, elle conclut que s'adonner à des jeux en ligne massivement multijoueurs, tels que World of Warcraft et Guild Wars, favoriserait le développement d'aptitudes en matière de négociation, de résolution de problèmes et de prise de décisions éthiques et morales. Enfin, selon Sandford, jouer à ces jeux permettrait d'acquérir des compétences indéniables en matière de leadership et donnerait des atouts aux joueurs pour mieux évoluer en société.

Ils accélèrent le processus décisionnel

Une étude réalisée par de l'université de Rochester aux États-Unis démontre que les joueurs de jeux d'action comme Call of Duty mettraient 25 % moins de temps pour prendre une décision importante. Après avoir observé deux groupes de personnes âgées de 18 à 25 ans, les chercheurs ont affirmé que, pour les joueurs de jeux d'action, les informations visuelles et auditives seraient plus rapidement assimilées par le cerveau, ce qui entraînerait une prise de bonne décision plus rapidement.

Ils ralentissent le vieillissement du cerveau

Le secret pour une jeunesse éternelle? Jouer quelques heures par semaine. C'est ce qu'a révélé l'étude menée par le professeur Frédéric Wolinsky de l'université de l'Iowa auprès de 681 personnes âgées de 50 à 65 ans. Ainsi, jouer renforcerait les capacités cognitives, solliciterait la mémoire et permettrait de faire travailler l'attention. Mais encore, les jeux retarderaient le vieillissement mental. Les résultats de la recherche de Wolinsky auraient prouvé que les cobayes avaient une récupération de 3 années de santé mentale.

Ils rendent plus intelligent

Pour devenir plus intelligents, vous pourriez lire de nombreuses encyclopédies... ou vous amuser à Starcraft. En effet, selon une étude publiée par la Queen Mary University of London, les jeux de stratégie en temps réel tels que Starcraft permettraient d'améliorer la capacité de passer efficacement d'une tâche à une autre mais surtout, augmenteraient la flexibilité du cerveau, considérée comme étant la meilleure façon d'améliorer l'intelligence.

Ils permettent de meilleurs résultats scolaires

Selon une recherche réalisée par l'Organisation de Coopération et de Développements Économiques (OCDE) dans 65 pays auprès de 510 000 jeunes âgés de 15 ans, s'adonner à des jeux vidéo aurait des effets bénéfiques sur l'apprentissage scolaire. Ainsi, un joueur modéré, soit une personne qui joue à presque tous les jours, obtiendrait en moyenne de meilleurs résultats en mathématiques, en compréhension de texte, en sciences et en résolution de problème que les étudiants qui ne jouent jamais ou presque. L'étude démontre également que de nombreux jeux intègrent de bons principes d'apprentissage, susceptibles de stimuler le fonctionnement cognitif des élèves et de favoriser leur adaptation psychosociale.

Ils améliorent la vue

Pour avoir de bons yeux, mangez des carottes... et jouez à des jeux d'action comme Call of Duty. Une étude menée Daphné Bavelier de l'Université de Genève et une équipe de neuroscientifiques a démontré que le fait de jouer régulièrement à un titre d'action permettrait d'améliorer ses performances dans certaines tâches cognitives, comme la reconnaissance visuelle et le suivi simultané de plusieurs objets en mouvement.