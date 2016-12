La date du lancement de Super Mario Run est confirmée

15-11-2016 | 10h14

Super Mario Run arrivera sur iPhone et iPad le 15 décembre prochain. Bien qu'une version d'évaluation gratuite sera disponible, il faudra débourser 13,99 $ CAN pour débloquer tous les modes de jeu.

«Développé sous la direction de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, Super Mario Run présente pour la première fois les sensations de cette série d'action et de plateforme tant appréciée sur iPhone et iPad», a annoncé Doug Browser, vice-président directeur des ventes et du marketing chez Nintendo dans un communiqué.

Conçu spécifiquement pour les appareils mobiles, Super Mario Run se joue à une main. Le plombier court par lui-même vers le drapeau d'arrivée. Le joueur doit le faire sauter par-dessus les obstacles avec doigté.

Super Mario Run avait été annoncé en grande pompe lors du lancement du iPhone 7 en septembre dernier. Un appareil muni d'une version d'iOS 8.0 ou ultérieure est nécessaire au fonctionnement de l'application.