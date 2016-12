Trois jeux québécois à découvrir au MIGS

14-11-2016 | 09h50

Les jeux indépendants ont la cote au Sommet international du jeu de Montréal. En voici trois dans lesquels on se retrouve à Montréal ou dans la peau d'un Montréalais:

Kona

Dans la peau un détective privé montréalais en mission dans le nord du Québec en 1970, on se retrouve chargé d'une enquête autour d'un riche propriétaire d'une mine de cuivre. Ce dernier dit avoir subi des actes de vandalisme et accuse la communauté crie, qui l'accuse pour sa part de détruire ses terres sacrées uniquement pour le profit. En «early access» depuis le printemps, le jeu devrait sortir dans sa version finale durant le premier trimestre 2017. Kona signifie «neige» en langage Cri, souligne Jean-François Fiset de Parabole, studio de Québec derrière ce jeu.

Z'Isle

Au cœur d'un Montréal postapocalyptique. Au départ une bande dessinée dont l'action se déroule à Montréal sept ans après une invasion de zombies, Z'Isle le jeu vous propose d'imaginer le déroulement de ces sept années, soit toute la période durant laquelle les survivants, organisés en communautés, ont dû reconstruire la ville en se protégeant des morts-vivants. Le jeu est toujours en développement, on peut en attendant avoir une petite idée des visuels de l'illustrateur et coauteur Lateef Martin, du studio montréalais Miscellaneum, dans la version BD.

Rivet Rampage

Ce jeu nous propose de devenir un monteur-assembleur mohawk et de construire le pont Mercier à Montréal - et «accessoirement» l'Empire State Building à New York. L'idéal pour y parvenir est notamment d'éviter les oiseaux en vol et les boulons brûlants, sans oublier de suivre les ordres du contremaître. Ce jeu accompagne une série télévisée produite par Mushkeg Media et intitulée Les Mohawks: bâtisseurs de légendes, explique le concepteur Elie Charest. La version web est sortie en septembre et la version mobile devrait sortir avant Noël.