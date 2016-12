MIGS16: les jeux indépendants sous les projecteurs

Camille Dufétel 14-11-2016 | 09h09

L'industrie du jeu vidéo indépendant explose à Montréal et certains développeurs pourraient rivaliser un jour avec les plus grands, se réjouit un de leurs représentants.

«Ça paie pour certains d'entre nous, certains développeurs sont devenus millionnaires», a indiqué dimanche Guillaume Provost, fondateur du studio indépendant Compulsion Games et initiateur d'une exposition mettant de l'avant les 10 meilleurs succès de jeux indépendants québécois au Sommet international du jeu de Montréal (MIGS).

«Au cours des cinq à dix prochaines années c'est clair que certaines compagnies indépendantes vont grossir à une taille de deux, trois, 400 employés et rivaliser avec de gros studios, a ajouté M. Provost. Un succès comme Outlast [Red Barrels] rivalise déjà avec le succès commercial des grands studios, même s'ils sont une petite équipe.»

Retour au bercail

Celui qui a quitté le Québec en 1996 pour travailler à Toronto, en Europe et à Taïwan, étant au départ sceptique quant au rayonnement de cette industrie à Montréal, est finalement revenu en 2009 pour y fonder son studio. «C'était intéressant de revenir dans ma ville natale et de me rendre compte qu'on était devenu le Hollywood du jeu vidéo, ajoute Guillaume Provost. Ce qui n'était pas évident c'est qu'on deviendrait aussi un pôle pour les jeux indépendants.»

Ubisoft... puis du capital

Accompagné de Philippe Morin de Red Barrels, coorganisateur de l'exposition, M. Provost rappelle que l'implantation d'Ubisoft en 1997 à Montréal y a été «l'ancre originelle» pour l'histoire du jeu vidéo et a permis l'arrivée d'une «masse critique de talents» en ville.

Il souligne qu'«en investissant dans l'écosystème du jeu vidéo», le Fonds des médias du Canada a aidé au développement du jeu vidéo indépendant dès les années 2010.

De moins de cinq studios indépendants avant cette période, il précise qu'environ 140 se sont depuis développés au Québec.

Selon M. Morin, cette aide couplée à la maturité de développeurs maîtrisant de mieux en mieux leur métier après avoir souvent fait leurs armes dans de gros studios, va permettre petit à petit d'en arriver à un équilibre «entre les gros, les moyens et les plus petits», signe d'un écosystème en bonne santé.

Le Sommet, qui se poursuit jusqu'à mardi, donne notamment l'occasion de tester les dernières technologies telles que le casque de réalité augmentée de Microsoft Hololens, d'assister à des conférences et de se défouler à l'occasion d'un lancer de hache avec Rage Montréal.