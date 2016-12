Northern Arena: «un gros show» pour les amateurs de jeux vidéo

David Lamarre 11-11-2016 | 12h06

Montréal sera le théâtre de la seconde édition du Northern Arena, un important tournoi de jeux vidéo, dont les finales seront disputées au Centre Bell dimanche à 14 h.

Les spectateurs qui y assisteront auront droit à un «gros show» promet Carl-Edwin Michel, cofondateur et PDG et la Canadian League of Gaming, l'entreprise qui organise cette compétition. «C'est comme un match de hockey et un concert rock mis ensemble», illustre-t-il.

Il s'attend à une «ambiance survoltée» dans le Centre Bell. «C'est plus que des gens assis devant un ordi qui jouent à un jeu vidéo. C'est un spectacle. Ça va être grandiose.»

«On pourra entendre des commentateurs en anglais et en français dans l'aréna (...), dont Stéphanie Harvey qui va faire l'analyse pour Counterstrike», mentionne l'organisateur.

Carl-Edwin Michel

La compétition

24 équipes de sports électroniques s'affronteront dans quatre jeux différents : Counter Strike Global Offensive (CS GO), Defense of the Ancients 2 (DOTA 2), Gears of War 4 et Clash Royale.

«On a les meilleures équipes au monde et on offre la possibilité de les rencontrer», assure Carl-Edwin. Point de vue DOTA on a Wings Gaming qui sont les champions mondial. Ils viennent de gagner The International.»

Pour CS GO, l'organisateur prévoit «une finale toute française» entre les équipes G2 Esports et Team EnvyUs.

Quant à Gears of War 4, il s'agit d'une «qualification pour le tournoi qui va avoir lieu à Colombus la semaine prochaine. Les Canadiens qui se qualifient gagnent 15 000 $ et iront toutes dépenses payées dans cette ville de l'Ohio. La bourse là-bas est de 250 000 $.»

La Canadian League of Gaming

Carl-Edwin Michel explique qu'avec la Canadian League of Gaming, son objectif «est de créer une plateforme qui permet aux athlètes et aux organisations de se développer et peut-être éventuellement de devenir des professionnels et d'œuvrer dans cette industrie-là.»

Avec plus de 200 000 $ en prix, la compétition Northern Arena va dans ce sens. Tout comme un autre événement chapeauté par l'organisation, soit les Canadian Video Games Awards. Cette cérémonie qui a pour but de célébrer les artisans de l'industrie vidéoludique canadienne aura d'ailleurs lieu au Palais des congrès de Montréal le mardi 15 novembre.