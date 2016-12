Les jeux NES les plus marquants

Stéphanie Godbout 11-11-2016 | 04h00

Nintendo lance aujourd'hui sa console NES Classic Edition, une version miniaturisée de la mythique console NES, sortie à l'origine en 1985. Plus de 30 ans après sa sortie, voici un tour d'horizon de 10 jeux NES qui ont marqué toute une génération de joueurs.

Metroid - 1987

Les premières aventures de Samus Aran en ont pris plus d'un par surprise : en terminant Metroid les joueurs apprennent qu'ils incarnaient une femme. Précurseur en intégrant une femme comme protagoniste, Metroid, produit par le créateur du GameBoy Gunpei Yokoi, est également parmi les premiers jeux à proposer des fins multiples et un univers pouvant être exploré de façon non linéaire.

Super Mario Bros. - 1985

Premier jeu de la plus populaire franchise de l'industrie vidéoludique, Super Mario Bros. propulse les joueurs au Royaume Champignon où ils doivent sauver Princess Peach, kidnappée par Bowser. À l'origine du succès de la NES, il est pendant près de 25 ans, le jeu le plus vendu de tous les temps avec plus de 40 millions de copies écoulées, avant d'être détrôné par Wii Sports en 2009.

The Legend of Zelda - 1987

Début du périple dans le monde fantastique d'Hyrule, The Legend of Zelda glisse les joueurs dans la peau de Link qui tente de sauver la princesse Zelda. Premier opus de la franchise éponyme devenue une saga phare, The Legend of Zelda marque une évolution dans le monde des consoles, notamment en intégrant un système de sauvegarde.

Super Mario Bros. 3 - 1990

Super Mario Bros. 3 est non seulement considéré comme le meilleur jeu de la NES, mais figure fréquemment dans la liste des meilleurs jeux de tous les temps. Pour la première fois, Mario peut voler, nager et devenir invisible. Avec plus de 18 millions de copies écoulées, Super Mario Bros. 3 est parmi les jeux les plus vendus séparément d'une console.

Final Fantasy - 1990

Considéré comme l'un des titres les plus significatifs du jeu de rôle, Final Fantasy a largement contribué à populariser le genre en Amérique du Nord. Premier jeu d'une série qui deviendra l'une des plus importantes de l'industrie, Final Fantasy était une tentative ultime pour le studio Square au bord de la faillite, avant de mettre la clé sous la porte.

Castlevania III: Dracula's Curse - 1990

Jeu de plateforme et d'action, Castlevania III: Dracula's Curse est réparti en 15 niveaux, proposant pièges et ennemis à volonté, pour autant de boss à vaincre. Dans cet antépisode, le joueur endosse le rôle de Trevor Belmont, un légendaire chasseur de vampire armé du célèbre Vampire Killer. Castlevania III: Dracula's Curse est reconnu pour ses graphiques et bande sonore d'une grande qualité.

Mega Man 2 - 1989

Le Dr Wily et sa bande de robots maléfiques sont de retour dans Mega Man 2, tout comme la jouabilité du jeu d'origine : parcourir les niveaux dans l'ordre désiré et récupérer les pouvoirs des ennemis vaincus. Souvent qualifié de meilleur titre de la franchise, Mega Man 2, écoulé à plus de 1,5 millions de copies mondialement, est aussi le plus vendu de la série.

Kirby's Adventure - 1993

Deuxième titre mettant en vedette l'emblématique boule rose, mais le premier destiné à une console de salon, Kirby's Adventure est l'un des derniers jeux à paraître sur la NES et l'un des plus ambitieux en utilisant environ 768 kilo octets. En 2002, Kirby: Nightmare in Dream Land, soit une nouvelle version du jeu adaptée pour la GameBoy Advance, voit le jour.

Mike Tyson's Punch-Out!!

Sorti en 1987 et basé sur le jeu d'arcade Punch-Out!! de 1983, Mike Tyson's Punch-Out!! est ensuite relancé sous le nom de Punch-Out!! featuring Mr. Dream en 1990. Nintendo n'ayant pas renouvelé son contrat avec Mike Tyson, le joueur affronte dans l'édition plus récente Mr. Dream plutôt que Tyson.

Gradius - 1986

Jeu de tir spatial, Gradius met les joueurs aux commandes d'un vaisseau suréquipé. Il s'agit d'un premier jeu à intégrer le fameux code Konami, le code de triche le plus connu dans la communauté vidéoludique.