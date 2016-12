7 jeux qui vous donneront la chair de poule à l'Halloween

Stéphanie Godbout 28-10-2016 | 04h00

L'Halloween est à nos portes. Envie de sensations fortes et de sueurs froides? Sortez les friandises, prenez vos manettes, éteignez les lumières et préparez-vous à trembler... Voici notre sélection de jeux qui vous donneront la chair de poule.

We Happy Few

Jeu de survie et de paranoïa, We Happy Few raconte l'histoire d'un groupe de courageux personnages qui tente d'échapper à une vie de joyeuse ignorance. Dans une Angleterre rétrofuturiste des années 60 alimentée par la drogue, vous devrez apprendre à vous cacher, à déjouer les pièges et à vous fondre dans une foule qui n'apprécie guère que vous ne suiviez pas ses étranges conventions sociales. Avez-vous ce qu'il faut pour alterner entre conformité et infiltration afin de survivre assez longtemps pour vous échapper? (PC, Xbox One)

Five Nights at Freddy's: Sister Location

Entrez dans le monde de Circus Baby Pizza, un endroit où le divertissement en famille et l'interactivité sont supérieurs à ce qu'offre n'importe quelle autre pizzéria. Jeu d'horreur de type «pointer et cliquer», Five Nights at Freddy's: Sister Location est le cinquième épisode de la franchise indépendante et acclamée créée par Scott Cawthon. Dans la peau d'un gardien de nuit, serez-vous capables de survivre aux animaux électroniques qui deviennent diaboliques le soir venu? (PC, bientôt sur Android et iOS)

Layers of Fear

Jeu d'horreur psychédélique à la première personne, Layers of Fear vous plonge dans l'esprit d'un peintre fou alors que vous tentez de percer le secret de son aliénation en parcourant tous les recoins d'un vaste manoir de l'époque victorienne. Découvrez les peurs, les visions et les horreurs qui étreignent l'artiste et tenter de terminer le chef-d'œuvre qu'il a longtemps essayé de créer. Oserez-vous peindre une œuvre parfaite dans un climat de terreur? (PC, PS4, Xbox One)

Resident Evil 4 HD

Épisode mythique d'une série emblématique, Resident Evil 4 s'est refait une beauté et est offert en haute résolution sur les consoles de la dernière génération. Endossez le rôle de Leon S. Kennedy qui, dans un mystérieux village européen, s'enfonce toujours plus profondément dans un effroyable cauchemar. Proposant une aventure terrifiante en vue à la troisième personne, Resident Evil 4 HD est un chef-d'œuvre révolutionnaire doté d'une intrigue palpitante dans laquelle vous devrez faire preuve de sang froid pour affronter des hordes de créatures assoiffées de chair humaine. (PS4, Xbox One)

Outlast 2

Malgré une sortie repoussée en 2017, il est possible de plonger immédiatement dans l'univers horrifique d'Outlast 2 grâce à la démo jouable. Dans la suite de Outlast, jeu d'horreur hautement acclamé par la critique, vous êtes Blake Langermann, un caméraman spécialisé dans le journalisme d'enquête, qui travaille avec sa femme. L'investigation vous mènera au cœur du désert de l'Arizona, vers une noirceur si profonde que personne ne peut l'éclaircir, et une corruption telle que basculer dans la folie sera la seule chose sensée à faire... (PC, PS4, Xbox One)

The Walking Dead: Season 2

Se déroulant dans l'univers de la série primée de Robert Kirkman, The Walking Dead: Season 2 glisse les joueurs dans la peau de Clementine, devenue orpheline par l'apocalypse de morts-vivants. Apprenez à survivre dans un monde sans merci, explorez de nouveaux lieux, faites la rencontre d'autres survivants, soyez confrontés à des décisions difficiles qui influenceront le cours de votre histoire, se déroulant en 5 parties. (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS)

The Evil Within

Développé par Shinji Mikami, l'homme derrière la franchise Resident Evil, The Evil Within incarne le jeu d'horreur à l'état brut. Dans le rôle du détective Sebastian Castellanos, plongez dans un monde immersif peuplé d'hideuses créatures qui rôdent autour des cadavres. En proie à une terreur inimaginable, vous devrez enquêter et percer à jour l'origine du mal tout en luttant pour votre survie avec des ressources limitées. Êtes-vous prêts à faire l'expérience d'une tension quasi insoutenable? (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)