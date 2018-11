Firefox Monitor, le chien de garde antipiratage

André Boily 16-11-2018 | 17h08

Avec la multiplication de comptes en ligne, le risque de naviguer sur un site qui a été piraté augmente proportionnellement. C'est pourquoi les gens de Mozilla derrière le navigateur Firefox ont introduit Monitor, un site qui permet de vérifier si votre compte a été piraté.

Le nouveau service Monitor de Firefox vous permet essentiellement deux choses : celle de lutter contre les violations de données en vous permettant de vérifier par adresse électronique si vos comptes ont été compromis et celle de vous inscrire pour recevoir des alertes lorsque de futures violations surviennent dans le service en ligne où réside votre compte.

Parlant de comptes, avec tous les services en ligne qu'un utilisateur moyen accède ne serait-ce qu'une fois par mois, cela signifie près d'une centaine de comptes avec mot de passe.

Tout récemment, avec la plus récente version 63 du navigateur Firefox, l'éditeur Mozilla a apporté une meilleure gestion des témoins (cookies) avec des fonctions de blocage et d'antipistage pour contrer notamment le suivi intersite.

Cette fois-ci, Mozilla s'associe avec le site HaveIBeenPwned.com (HIBP) qui permet à tous les utilisateurs de Firefox de savoir si leurs comptes en ligne font l'objet d'une fuite de données. HIBP est l'un des sites les plus respectés par les experts en sécurité sur la sphère Internet.

Rapport détaillé sur vos comptes en ligne

Pour le savoir, on consulte le site Firefox Monitor pour vérifier si votre adresse courriel est concernée par une faille de sécurité et si le site Web que vous visitez a été victime d'une fuite de données dans les douze derniers mois. Le cas échéant, on reçoit une notification.

De plus, sur le site de Firefox Monitor, l'éditeur produit va jusqu'à produire un « rapport détaillé qui indique si des informations provenant de vos comptes en ligne ont été divulguées ou volées. Vous serez prévenu aussi si vos comptes apparaissent à l'occasion de nouvelles failles de sécurité ».

La fonction Monitor sera intégrée dans une prochaine version de Firefox Quantum disponible sur les systèmes macOS, Windows et Linux.