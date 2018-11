Netflix : quelle stratégie pour conquérir les pays en voie de développement?

André Boily 15-11-2018 | 01h00

Le géant du streaming explore de nouveaux types d'abonnements très abordables pour conquérir des millions de nouveaux clients dans les pays émergents.

Sur ses 137 millions d'abonnés, dont 79 M à l'extérieur des États-Unis, Netflix doit trouver le moyen d'élargir sa base en séduisant les marchés émergents d'Asie. Or, les tarifs pratiqués en Occident sont trop chers pour les Malaisiens ou les Indiens.

En Malaisie, Netflix fait l'essai d'un abonnement à environ 5,35 $CAN par mois, soit la moitié moins du forfait basique d'environ 10 $CAN dans ce pays. Comment Netflix peut-elle offrir un forfait pratiquement deux fois moins cher que son forfait de base ?

Essentiellement, en limitant cette offre aux plateformes mobiles comme les téléphones intelligents et en passant outre le paiement de l'App Store d'Apple.

Tarifs adaptés et contenu local

En ne diffusant ses films et téléséries que sur téléphones intelligents, Netflix limite les coûts et lui permet d'atteindre une large clientèle armée d'appareils mobiles, mais dépourvue de grands écrans ultra HD gourmands en bande passante. Cette stratégie lui assure de mieux concurrencer les sociétés de streaming locales comme Hotstar en Inde, iFlix qui est présent dans 28 pays et autres HOOQ et Viu dont les tarifs débutent autour de 4 $CAN par mois.

Contourner Apple

Pour le marché indien, Netflix entend doubler la mise de contenu local made in Bollywood pour séduire des masses de jeunes.

Enfin, la société américaine teste depuis cet été une stratégie employée par l'éditeur de jeu Fortnite qui consiste à retirer l'application ou le jeu de la boutique App Store dont Apple conserve 30% de chaque transaction. En collectant tous les achats par l'entremise d'une plateforme Web, Netflix empoche davantage, mais perd un peu du côté de l'expérience client.

Reste à voir si cet abonnement « mobile » sera déployé dans d'autres marchés du globe, comme ici pour aller chercher une clientèle plus jeune bien pourvue en appareils mobiles.