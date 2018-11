Les applications de voyage ont le vent dans les ailes

André Boily 13-11-2018 | 17h55

Les sociétés technos derrière les applications de voyage en ligne engrangent des milliards en capital-risque pour prendre une part dans l'immense industrie du tourisme.

On assiste au second déferlement de capital-risque dans l'industrie des compagnies de voyage de l'ère Internet. Si la première a fait naître les Airbnb et les Expedia, la seconde qui vient de débuter viendra élargir l'offre de produits en ligne de tourisme pour inclure d'autres « expériences ».

Pour rappel, Airbnb pèse 38 milliards $ et fait figure de géant dans le milieu des applications de tourisme, selon PitchBook tel que rapporté par le site Techcrunch.

Bientôt sur un téléphone intelligent non loin, vous découvrirez les services de TripActions et Klook dédiés aux voyages-activités. Sur le marché, ces deux rivaux ont obtenu près d'un milliard $ en capital-risque.

Les accessoires de voyage ont droit eux aussi aux capitaux. Away, un fabricant de bagages « intelligents» et légers valant 400 M$ a reçu 50 M$ pour prendre de l'expansion. D'autres sociétés, plus petites comme Freebirds, IfOnly ou KKDay ont aussi obtenu des fonds.

Une industrie du tourisme en forte expansion

L'industrie du tourisme et des voyages en général vaut quelque 7 billions $ tandis que le marché du voyage en ligne est appelé à atteindre les 817 milliards $ d'ici 2020. En deux mots, on ne voit pas de récession dans cette industrie et l'optimisme règne.

Développer une application de voyage comme celle d'Airbnb coûte très cher, mais les rendements sont prometteurs. Souvent les plus gros avalent les plus petits joueurs, des acquisitions qui ajoutent à l'inflation des capitalisations dans ce créneau.

Tout ce beau monde voudra vous impressionner par des offres de voyage et du tourisme hors de l'ordinaire, tout cela à partir de votre téléphone intelligent.