Smart Reno ou comment démarrer en ligne un projet de rénovation

André Boily 31-10-2018 | 17h07

L'application Smart Reno permet de décrire un projet de rénovation en un seul endroit et d'obtenir une liste d'entrepreneurs triés en fonction de leur qualification et de leur disponibilité entre autres.

Les projets de rénovation s'accumulent dans votre tête, hantent vos nuits, mais le temps vous manque ou tout simplement parce que vous n'êtes pas nés avec un marteau et un compas dans l'oeil ou parce que le beau-frère est trop occupé. Bref, la solution se trouve avec l'outil en ligne Smart Reno qui permet à l'aide d'une interface simple de préciser son projet afin de dénicher les meilleurs entrepreneurs triés en fonction de leur qualification et de leur disponibilité dans votre région.

À ce propos, de plus en plus d'entrepreneurs et de fournisseurs viennent s'ajouter à la liste des fournisseurs. Le dernier en date n'est pas le moindre, les détaillants RONA et Réno-Dépôt (Lowe's Canada) et les magasins affiliés ont fait le pari des services en ligne avec Smart Reno.

«La plateforme logicielle Smart Reno améliore considérablement la gestion et le suivi des projets pour Lowe's Canada, ses fournisseurs de services d'installation et, surtout, pour le client. Il fournit un ensemble complet de fonctionnalités permettant un suivi plus efficace des projets d'installation, tout en permettant à toutes les parties concernées d'être informées de manière proactive à chaque étape du processus,» peut-on lire sur le communiqué de leur association toute récente.

Les gens n'ont qu'à se rendre sur l'Estimateur en ligne de Smart Reno pour décrire le projet, son ampleur, le type de design, la qualité des matériaux et les dimensions. À partir de là, vous obtiendrez des soumissions d'entrepreneurs. Pour vous, le service en ligne Smart Reno est entièrement gratuit.

Dans le même genre de processus, il y a Smart Reno Express pour trouver des entrepreneurs vérifiés en rénovation et construction et inscrits au Registraire des entreprises du Québec et qui détiennent une licence RBQ valide ainsi qu'une assurance responsabilité.