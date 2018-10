Google Discover va remplacer le moteur de recherche Google

André Boily 31-10-2018 | 14h14

Après 20 ans de loyaux services, Google s'apprête à mettre au rancart son très spartiate moteur de recherche Google.com pour en déployer un nouveau qui s'appellera Google Discover.

Le minimaliste et célèbre moteur de recherche Google.com est en voie d'être remplacé par Google Discover sur les systèmes mobiles iOS et Android. La transition s'effectuera d'abord sur le marché étatsunien avant d'être ensuite déployée sur les autres marchés de la grande sphère mondiale Internet.

Plus précisément, Discover est déjà intégré dans l'interface Android, accessible en balayant vers la droite la fenêtre d'accueil. Toute personne utilisant l'application Google sur iOS ou Android aura également accès à la page d'accueil de Discover.

En vingt ans, de quelques millions de pages Web, le moteur de recherche Google en indexe aujourd'hui des centaines de milliards, lesquelles sont traitées par un ensemble de règles algorithmiques, d'apprentissage machine, de vision informatique et de science informatique jusqu'à leur affichage sur votre écran.

Rappel de vos recherches passées

Sur mobiles, les pages de recherche perdront leur simplicité pour afficher davantage d'informations. Discover mettra en évidence les actualités, les vidéos et les informations sur des sujets qui vous intéressent, par exemple la randonnée, le football ou le hockey. Si vous voulez qu'un certain sujet apparaisse plus ou moins souvent, il y aura un curseur à ajuster en conséquence.

Et parce que nous recherchons souvent les mêmes informations plusieurs fois par mois, les sujets qui vous ont intéressés seront retenus et présentés sous la forme d'une carte avec les pages que vous avez cliquées précédemment, lesquelles seront complétées de requêtes de suivi pertinentes que d'autres utilisateurs ont eu tendance à rechercher.

Bref, les résultats de recherche seront plus dynamiques, élargis et présentés différemment. Il sera par exemple possible de sauvegarder des résultats dans des collections pour utilisation future.

C'est une étape importante dans l'histoire de ce moteur de recherche que Google s'apprête à réaliser.