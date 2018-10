Découvrez si les données de votre compte Facebook ont été compromises

TVA Nouvelles et AFP 12-10-2018 | 17h00

Une faille de sécurité découverte dans Facebook a permis à des pirates informatiques d'accéder à des données personnelles de quelque 29 millions d'utilisateurs. Faites-vous partie du nombre ? Voici comment en avoir le coeur net.

Facebook a mis à jour sa note de sécurité vendredi. Cliquez ici pour savoir si votre compte est touché.

Le géant de l'Internet explique les détails de l'enquête et ce qu'ils ont appris sur cette faille. C'est à la fin de ce texte que vous pouvez en savoir plus sur votre compte personnel. Toutefois, tous les détails ne sont écrits qu'en anglais.

Is My Facebook Account impacted by this security issue? (Mon compte Facebook est-il touché par ce problème de sécurité?)

Si vos données n'ont pas été compromises, vous lirez «your account has not been impacted». Sinon, vous lirez un «Yes.» en gras. Si la situation devait changer, Facebook indique que les utilisateurs seront avisés. Par ailleurs, les personnes touchées devraient recevoir un message personnalisé dans les prochains jours.

Pour l'ensemble des 29 millions de comptes, les pirates --dont l'identité ou l'origine n'ont pas été révélées jusqu'à présent-- ont accédé au nom de l'usager, son adresse de courriel et/ou son numéro de téléphone si celui-ci était indiqué dans son profil.

Il y a deux semaines, Facebook indiquait que les données de 50 millions de comptes avaient été compromises. Ce nombre a été revu à la baisse vendredi.

Facebook a précisé que son système de messagerie Messenger n'était «pas accessible aux attaquants» à l'exception d'une configuration très particulière.

Quand un membre d'un groupe Messenger était aussi administrateur d'une page Facebook, un message envoyé par un utilisateur de Facebook devenait accessible aux pirates.

Les applications Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace ou Pages n'ont pas été affectés.