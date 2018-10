La chaîne Amazon Prime Video débarque sur la plateforme Roku

André Boily 05-10-2018 | 15h44

Roku annonce l'arrivée du deuxième plus important diffuseur de films et de téléséries, après Netflix, sur sa plateforme de décodeurs éponymes et de téléviseurs connectés Roku OS.

L'offre de chaînes vidéo disponibles par Internet au pays vient de prendre un nouvel envol avec l'introduction du deuxième plus important groupe, Amazon Prime Video, sur la plateforme numéro un en Amérique, Roku.

Les nombreux propriétaires de décodeurs et de téléviseurs tournant sur Roku OS auront le loisir de s'abonner à l'impressionnante banque de films et de téléséries du géant Amazon. Comme Netflix, ces derniers sont offerts en formats haute définition, 4K ou 4K HDR.

Si vous êtes déjà abonné à Netflix et voulez élargir vos choix de films et téléséries, la chaîne Prime Video sur Roku est toute désignée pour vous. Étant familier avec les deux concurrents, la banque Prime Video contient des musts très intéressants comme Tom Clancy's Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, American Gods, The Grand Tour, The Man in the High Castle, Goliath et bien d'autres.

Avantages et inconvénients

Cela dit, Amazon Prime Video au Canada ne contient pas tous les films et téléséries offerts sur le marché étatsunien. Et pour qu'ils soient inclus dans votre forfait, les produits vidéo en ligne doivent être étiquetés Prime, les autres exigent des frais supplémentaires.

L'avantage d'Amazon tient surtout dans son offre globale qui comprend la livraison gratuite en deux jours de vos achats sur sa mégaboutique Amazon.ca et les services de diffusion de musique illimitée, de stockage illimité de vos photos et, bien entendu, de la banque vidéo. Le tout pour 79 $ par an (l'équivalent de 6,58 $/mois) ou 7,99 $ par mois, résiliable en tout temps.

Il suffit de vous abonner en ligne et, avec vos identifiants, vous pouvez vous connecter à la chaîne Prime Video sur votre appareil Roku. Rappelons qu'Amazon Prime Video déploie son service en ligne au pays depuis décembre 2016 et depuis décembre 2017 sur les décodeurs Apple TV. L'arrivée sur Roku marque néanmoins une étape importante puisque la plateforme Roku est de loin le numéro des décodeurs de télé Internet dans toute l'Amérique du Nord.

Bon streaming !