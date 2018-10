Black Mirror sur Netflix : un épisode interactif à choisir par le public

André Boily 03-10-2018 | 12h25

Le populaire service de diffusion en ligne Netflix prévoit développer une série de projets qui permettra aux abonnés de contrôler la progression du scénario d'une émission télévisée ou d'un film, comme un des épisodes de la fameuse télésérie dystopique Black Mirror.

C'est l'agence Bloomberg qui rapporte les nouvelles ambitions du géant du streaming Netflix. Ce dernier prévoit développer plusieurs projets de télé interactive où le public abonné pourra diriger la progression d'une télésérie ou d'un film.

D'ordinaire, les émissions dites interactives visent surtout un auditoire jeune et branché, comme celui de YouTube ou comme quelques scénarios d'émissions pour enfants sur Netflix. Cette fois, Netflix cherchera à séduire un public généralement adulte sur l'une des téléséries les plus admirées : Black Mirror. Selon les renseignements dont Bloomberg a eu accès, la télésérie comportera une émission interactive dans laquelle le spectateur aura à choisir l'action à entreprendre par le protagoniste dans la cinquième saison de Black Mirror qui sera mise en ligne en décembre.

Une télésérie dystopique sur notre monde virtuel

Pour rappel, la télésérie britannique Black Mirror déballe une vision cauchemardesque, et néanmoins réaliste, des technologies qui nous entourent. Chaque émission est différente les unes des autres, si bien qu'il faut attendre jusqu'à la fin de l'intrigue pour connaître le dénouement... rarement heureux.

Un test pour Netflix

À un autre niveau, la télésérie a également servi d'inspiration au jeu vidéo Torn VR, un jeu d'aventures et de découvertes dans un monde là aussi dystopique et sombre.

L'introduction d'une intrique à choisir sera véritablement un test pour Netflix. Le géant de la diffusion continue n'est pas certain que l'auditoire majoritairement adulte de Black Mirror appréciera l'expérience interactive. De plus, pareille émission interactive prend beaucoup plus de temps et de ressources qu'une émission classique. Mais Neflix a les moyens pour tenter le coup.

Si cet épisode spécial de Black Mirror déçoit, on peut parier que l'expérience interactive prendra le chemin des oubliettes pour rejoindre d'autres technologies comme la télé 3D et ses lunettes.

La cinquième saison n'ayant été annoncée qu'en mars dernier, il faudra aux amateurs de la télésérie attendre décembre pour être rivés à leur écran connecté.

Ci-dessous, la bande-annonce de la plus récente série 4.