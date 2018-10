Les pirates de Facebook ont également eu accès à Spotify, Messenger, Instagram et Airbnb

André Boily 01-10-2018 | 23h38

La récente attaque informatique sur Facebook n'a pas seulement compromis le grand réseau social, mais aussi quantité d'autres sites et services. Si vous utilisez Facebook pour connecter d'autres services comme Instagram, Tinder, Spotify, Messenger et Airbnb, les pirates peuvent avoir volé ou eu accès à vos photos, messages privés et bien plus encore. Lier vos comptes et services avec vos identifiants Facebook est à éviter.

Ce tout récent piratage de Facebook est beaucoup plus grave que l'on ne le pensait à sa découverte la semaine dernière et cette bavure n'a pas fini de faire boule de neige.

En plus de perdre des milliards en capitalisation boursière, la faille exploitée par les pirates dans les entrailles du grand réseau social leur a non seulement donné accès à 50 millions de comptes personnels, mais aussi permis d'accéder à vos sites et services préférés, comme Instagram, Tinder, Spotify, Messenger, Airbnb. Pour cela, il suffisait que vos identifiants Facebook soient utilisés pour vous y connecter.

Pire que Cambridge Analytica

Facebook qui avait décidé que vos données personnelles n'étaient pas suffisantes pour satisfaire son appétit vorace a voulu en plus accéder à ce que vous faisiez sur d'autres sites. Bref, la dernière gaffe de sécurité jette le discrédit sur Facebook et mine la confiance des utilisateurs.

Les médias aujourd'hui parlent de ce piratage comme d'une attaque encore plus sévère que celle de Cambridge Analytica.

Ne plus utiliser vos identifiants Facebook sur d'autres sites

La multiplication des services et des sites en ligne a compliqué la vie des gens sur le Web. La solution d'utiliser vos identifiants Facebook pour vous connecter sur vos sites est apparue comme une bénédiction et une voie de facilité. Plus besoin de mémoriser des dizaines de mots de passe, Facebook le faisait pour vous. La connexion Facebook est devenue au fil des ans la méthode la plus utilisée dans le monde.

Avec la dernière faille de sécurité exploitée par les pirates qui ont eu accès à quantité de sites, la connexion universelle Facebook est désormais à proscrire. Les experts en sécurité informatique ont pendant des années averti le public du risque de donner autant d'accès à nos vies en ligne.

À la place, un gestionnaire de mots de passe est de loin préférable, tant sur votre système informatique que sur vos appareils mobiles.

Nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce énième scandale Facebook. Déjà les poursuites et recours collectifs vont s'accumuler dans les bureaux de Facebook, comme celui-ci par un cabinet d'avocats torontois.