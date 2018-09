Office 2019 arrive bientôt dans nos Mac et PC Windows

André Boily 24-09-2018 | 22h08

Dans les prochaines semaines, les utilisateurs et abonnés de la populaire suite logicielle Office recevront une importante mise à jour à la version 2019.

La suite Office, c'est le produit vedette de Microsoft après le système d'exploitation Window. On compte pour celle-ci pas moins de 135 millions d'utilisateurs commerciaux qui ouvrent une des applications de la suite chaque mois. Dans le monde entier, c'est près de 1,2 milliard d'utilisateurs qui font appel à l'un ou l'autre des produits ou services Office.

Microsoft publie donc aujourd'hui Office 2019 pour Windows et Mac pour succéder à la version 2016. La mise à jour est conçue pour les entreprises et les consommateurs qui n'ont pas opté pour le service Microsoft Office 365 avec des mises à jour mensuelles des fonctionnalités. Office 2019 est essentiellement un sous-ensemble de fonctionnalités ajoutées à Office 365 au cours des trois dernières années. Il inclut des mises à jour de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access et Publisher.

Office 2019 inclura une trousse itinérante et des personnalisations de ruban dans toutes les applications Office. Microsoft apporte également un mode de mise au point à Word, parallèlement à un nouveau traducteur et à des améliorations d'accessibilité. Les transitions de morphing, la prise en charge des modèles SVG et 3D, la séquence de lecture en clic et l'export vidéo 4K sont toutes disponibles dans PowerPoint.

Assistance réduite

Le déploiement Office 2019 sera graduel. D'abord disponible en premier lieu auprès des clients de licences de volume commercial, suivi des clients consommateurs et autres clients commerciaux dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle version nécessitera au préalable un des systèmes suivants :

Windows 10

Windows Server 2016

macOS Sierra 10.12

Et contrairement aux versions précédentes, Office 2019 n'offrira pas 10 années de soutien, mais seulement 5, plus 2 autres années d'assistance étendue.