Firefox développe le premier navigateur de réalité virtuelle

André Boily 18-09-2018 | 19h29

Firefox Reality, c'est le nouveau et premier navigateur entièrement conçu pour la réalité virtuelle compatible avec des appareils dont ceux d'Oculus, de Viveport et de Daydream.

Ce n'était qu'une question de temps avant que la réalité mixte (virtuelle et augmentée) ne débarque sur vos appareils. Certains comme le navigateur Chrome ont préféré ajouter des capacités virtuelles à leurs navigateurs existants, mais du côté de Firefox, on a préféré miser sur un produit entièrement dédié.

Firefox Reality est un navigateur Web que l'on utilise dans un casque de réalité virtuelle (RV). Sans l'aide de souris d'ordinateur, vous pouvez avec Firefox Reality chercher tout ce que vous voulez en naviguant en 2D et 3D sur Internet en utilisant votre contrôleur VR.

Le nouveau navigateur est compatible avec les plateformes Viveport, Daydream et Oculus, il est de plus optimisé pour les casques mobiles Oculus Go et Mirage Solo (Lenovo).

Comme c'est tout frais, presque expérimental, c'est de la réalité virtuelle qui reste encore perfectible.

Mozilla, l'éditeur des navigateurs Firefox, a développé Firefox Reality en collaboration avec les créateurs de contenus de partout sur la sphère Internet, particulièrement sur le Web libre ou ouvert en RV.

Firefox Reality est un produit précurseur ou avant-gardiste dans le milieu de la RV, attendez-vous à ce que les géants comme Apple et Google emboîtent le pas.