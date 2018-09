Apple: les principales nouveautés d'iOS 12

TVA Nouvelles 17-09-2018 | 13h54

Apple lance ce lundi la plus récente mise à jour de son système d'exploitation, iOS 12, qui comprend plusieurs nouveautés, dont une fonction pour passer moins de temps sur son appareil.

Cette nouvelle mise à jour gratuite est compatible avec tous les appareils datant du iPhone 5S, jusqu'aux plus récents modèles annoncés la semaine dernière, qui seront automatiquement équipés d'iOS 12. Évidemment, comme pour chaque mise à jour majeure, il est recommandé à ceux qui détiennent un plus vieux modèle d'iPhone d'ignorer la mise à jour et de faire une copie des données de son appareil avant d'aller de l'avant.

Voici quelques-unes des principales nouveautés présentes dans iOS 12 :

Les «Memojis»

Après les «Animojis», Apple lance les «Memojis», des emojis animés à l'image de votre visage. Le «memoji» pourra être modifié pour ressembler à son utilisateur. Cela dit, cette fonction ne sera disponible que sur la série «X» des iPhones puisqu'elle nécessite une caméra qui détecte les traits du visage. La nouvelle fonction reconnaîtra également les clins d'oeil et les mouvements de langue.

Une mesure du temps passé sur l'appareil

Une nouvelle fonction nommée «Screen Time», ou temps passé devant l'écran, existera désormais dans les «Règlages» de l'appareil. Il est possible d'y voir le nombre de fois que vous avez utilisé votre iPhone et d'établir certaines limites d'utilisation pour certains types d'applications, comme celles de messagerie. Une série d'outils semblables existent pour les parents qui souhaitent resserrer l'usage de leur enfant.

En parallèle, Apple lance une fonction «Ne pas déranger» qui peut être activée durant la nuit. Lorsqu'elle est activée, la fonction empêche les notifications d'apparaître durant les heures de sommeil enregistrées. Le matin, vous pourrez consulter toutes les notifications envoyées durant la nuit. La fonction «Ne pas déranger» peut également être activée en tout temps pour différentes durées.

Une application pour mesurer

Sans être révolutionnaire, cette nouveauté montre toute l'étendue des progrès d'Apple en matière de réalité virtuelle. La fonction «Mesurer» permet, comme son nom l'indique, de mesurer n'importe quel objet ou n'importe quelle personne qui se trouve devant la caméra.

Des progrès pour Siri

Quelques progrès mineurs ont été apportés à l'assistant vocal d'Apple, comme la possibilité d'activer la fonction lampe de poche par commande vocale ou encore obtenir la teneur calorique de certains aliments. La principale nouveauté, cependant, demeure la fonction «raccourci», qui se trouve dans les réglages.

Celle-ci vous permet d'enregistrer une commande vocale qui déclenchera automatiquement une action. Par exemple, une commande «Aide-moi à relaxer» pourrait lancer une application méditation. La fonction demeure limitée, mais démontre bien les efforts d'Apple afin de faire de Siri un incontournable de ses appareils dans le futur.

Photos

L'application «Photos» subit elle aussi une importante amélioration puisque vous serez dorénavant en mesure d'effectuer des recherches en fonction de certaines particularités grâce au système de reconnaissance bonifié d'Apple. Ainsi, en plus de «personnes» ou de «lieux», vous serez maintenant capable de chercher des «chiens» ou encore des «fleurs» qui se trouvent dans vos archives personnelles. iOS 12 va plus loin en vous proposant d'emblée certaines catégories, sans que vous les ayez cherchées, rassemblant des photos prises à un même endroit, un même événement, ou qui sont liées à une même activité comme la randonnée.

Les autres nouveautés

Parmi le reste des petites améliorations au système d'exploitation, notons que les applications «Bourse» et «Actualité» ont été revampées. iBooks devient Apple Books. CarPlay supporte dorénavant des applications de navigation de tierces parties, Waze notamment.