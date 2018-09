Les arnaques de soutien technique visent les utilisateurs de Chrome OS de Google

André Boily 05-09-2018 | 18h33

Longtemps une plaie dans l'univers des systèmes d'exploitation Windows sur Internet, les arnaques qui imitent des assistances techniques tentent de tromper les utilisateurs de système Google sans cesse plus nombreux. Pour les contrer, Google prend des mesures strictes pour les empêcher d'apparaître dans des publicités.

Le grand moteur de recherche Google a commencé à "restreindre" les annonces d'assistance technique dans le monde entier et prévoit d'introduire un système de vérification dans les "prochains mois". Cela ne garantit pas que vous éviterez les publicités frauduleuses, mais les chances sont meilleures que vous obtiendrez une aide réelle.

L'arnaque est bien connue. Vous naviguez sur le Web quand apparaît dans votre fenêtre un message vous invitant à appeler un numéro pour déloger un soi-disant virus ou pour résoudre un problème informatique. Vous appelez le numéro indiqué, une personne vous répond, vous donnez le numéro de votre carte de crédit et, à partir de là, vous êtes pris au piège. Vous perdez de l'argent ou, pire encore, on vous propose de télécharger un programme qui viendra prendre le contrôle de votre ordinateur à votre insu.

Ce fléau des arnaques aux faux soutiens techniques abonde sur Internet pour les utilisateurs Windows et Microsoft a pris des mesures pour y remédier.

De son côté, Google a purgé 3,2 milliards de fausses publicités l'an dernier et a pris des mesures de répression contre des comportements douteux sur le Web, notamment en matière de centres de réadaptation et de services de cautionnement. Plus récemment, il a étendu son système de vérification de l'assistance technique comme une extension logique de cette approche pour filtrer les annonceurs qui communiquaient de faux services.

Parce que le nombre d'utilisateurs qui utilisent Chrome OS (le système d'exploitation de Google) est en forte augmentation, les annonces d'assistance technique frauduleuses suivent cette nouvelle clientèle. Une tendance qui pousse le géant du Web à nettoyer un peu plus le Web des truands.

Bref, n'appelez jamais le numéro d'une publicité d'assistance technique sur le Web.