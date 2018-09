Le prochain Firefox bloquera automatiquement tous les cookies tiers

André Boily 31-08-2018 | 21h52

La prochaine mouture du navigateur Firefox (version 63) va bloquer par défaut tous les témoins et publicités qui font du pistage au travers de votre butinage Web. Du coup, l'éditeur Mozilla promet des chargements plus rapides de vos pages Web.

Naviguer dans l'immensité d'Internet est une activité aisée et accessible à tous. Mais tous n'ont pas nécessairement la patience ou les talents pour comprendre tout ce qui se trame derrière l'affichage de vos pages Web.

À ce propos, le 16 août dernier, nous avions expliqué comment se débarrasser du pistage et du ciblage publicitaire à l'aide d'extensions à intégrer à ses navigateurs. Voilà que Mozilla s'apprête à publier un navigateur qui vous dispensera de cette tâche.

L'éditeur Mozilla qui conçoit l'un des meilleurs navigateurs actuellement disponible va publier en septembre la version 63 de Firefox qui promet de bloquer automatiquement toutes les tentatives de pistage intersite.

En d'autres mots, le pistage par des témoins (cookies) et des publicités sera bloqué, particulièrement ceux qui prennent plus de cinq secondes à charger, et ce dès la version 63 de Firefox. Et à partir de la version 65, ce sont tous les témoins pisteurs qui seront annulés. Selon une étude du développeur de l'extension Ghostery, 55,4% du temps total nécessaire au chargement d'une page Web est occupé par les témoins pisteurs de tierces parties.

De plus, les scripts insidieux de cryptomonnaie déguisés en publicités qui empruntent des capacités de calcul de vos processeurs seront eux aussi stoppés dans une version ultérieure.

«Imaginez dans un monde réel des centaines de vendeurs qui vous suivent à la trace pour connaître les produits qui vous intéressent, c'est en gros ce que les témoins pisteurs font dans votre butinage Web, dit Nick Nguyen, vice-président à la stratégie de produits.

Les utilisateurs espèrent un minimum de confidentialité et de vie privée devant leur écran. Les plus pressés peuvent d'ailleurs installer la version bêta de Firefox Nightly en la téléchargeant ici.

Si Mozilla bloque les pisteurs avec son nouveau navigateur Firefox, il est fort probable que d'autres éditeurs suivent ses pas.