Investissez une heure pour vous débarrasser du pistage publicitaire

André Boily 16-08-2018 | 17h23

Sur Internet, les mêmes publicités peuvent devenir non seulement répétitives, mais harcelantes. Pour s'en défaire, un sérieux nettoyage s'impose dans vos navigateurs Web. Mode d'emploi.

Même si vous avez acheté le bidule en ligne, les publicités de ce produit ne cessent de réapparaître sur vos pages Web. Non seulement ces pubs répétitives sont harcelantes, mais elles ralentissent l'affichage des pages Web sur vos navigateurs et parfois même sur vos appareils mobiles.

La cause de ce ciblage publicitaire, les technologies de pistage qui utilisent les cookies (témoins) de vos navigateurs Web sur ordinateur et sur appareils mobiles (tablettes et téléphones intelligents). Par exemple, si, dans une banale session de magasinage, vous cherchez à vous procurer quelque chose, mais sans passer à l'achat lui-même, vous serez (par votre navigateur) suivi pour que vous puissiez l'acheter.

Bref, les publicités impersonnelles diffusées au hasard sont chose du passé. Bienvenu au ciblage publicitaire, un autre élément détestable d'Internet à ranger au rayon des trolls, des vidéos en lecture automatique et autres menaces ou arnaques. C'est toute votre personnalité qui se retrouve dans vos navigateurs Web.

Pour reconquérir cet anonymat, ces astuces vont vous aider à nettoyer vos navigateurs.

Supprimer vos témoins (cookies)

Dans les préférences de votre navigateur, supprimez tous vos témoins. Cette procédure pour le moins radicale est efficace, mais vous devrez réinsérer vos identifiants de connexion (nom d'utilisateur, mot de passe) pour vos sessions bancaires et tous les services sécurisés.

Google : mon Activité

Si vous utilisez les services Google, vous pouvez voir les données stockées, incluant l'historique publicitaire sur https://myactivity.google.com/myactivity. Choisissez les données à supprimer.

Modules utiles à installer

uBlock Origin

Voici un bloqueur publicitaire très efficace et peu gourmand en ressources processeur et mémoire vive. Contrairement aux populaires extensions AdBlock, le blocage strict est activé par défaut sur uBlock. Cherchez l'extension dans le catalogue d'extensions de votre navigateur.

Disconnect.me

Le pistage publicitaire n'a pas la vie facile avec Disconnect.me. Les codes pisteurs cachés dans les pages Web sont stoppés par cette excellente extension gratuite, mais aussi en version payante. Disponible autant sur vos navigateurs d'ordinateur que sur appareils mobiles.

Ghostery et DuckDuckGo

Ghostery et DuckDuckGo sont deux navigateurs privés que l'on peut installer sur son téléphone intelligent pour assurer la confidentialité de vos recherches sur Internet. De plus, installez l'extension Ghostery (https://www.ghostery.com) pour nettoyer et accélérer l'affichage des pages Web à l'écran de votre ordinateur.

Firefox

Du côté de Mozilla, éditeur de Firefox, vous trouverez l'application Firefox Focus qui intègre un bloqueur pisteur et publicitaire qui accélère l'affichage Web sur votre appareil mobile iOS ou Android.

Enfin, toujours pour Firefox, l'extension Cookie Autodelete est très efficace pour séparer les cookies inutiles de ceux à conserver.