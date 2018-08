La télé Internet continue de gagner en popularité aux États-Unis

André Boily 02-08-2018 | 17h15

Une étude réalisée aux États-Unis confirme la croissance de la télé Internet qui a plus que doublé pendant les douze derniers mois ainsi que le nombre d'heures d'écoute en forte hausse. Grand acteur dans ce domaine, Roku démarre sa propre chaîne au Canada.

L'étude américaine effectuée par Conviva entre avril et juin dernier indique un fort taux de croissance de la télé Internet chez nos voisins qui ont consommé deux fois plus de contenus dans les douze derniers mois par rapport à la même période l'an dernier. Autre donnée, les heures d'écoute ont bondi de 115% au deuxième trimestre 2018 par rapport à la même période en 2017.

Cela dit, l'étude ne donne pas de données sur le phénomène inverse, à savoir le taux de désabonnement des services traditionnels, mais, il ne fait aucun doute, les services de télé sur Internet (le fameux streaming) gagnent en popularité, aidés en cela par la grande disponibilité des téléviseurs intelligents et de l'accès Internet à domicile, des décodeurs Roku, Apple TV ou Chromecast, des applications mobiles et des milliers de chaînes disponibles comme Netflix ou YouTube.

Roku devant les autres

Parlant de contenu, le streaming en général baisse du côté des ordinateurs (24% de la programmation) pour favoriser les appareils mobiles (49%), en particulier pour les contenus courts. Mais les téléviseurs connectés (51% des heures d'écoute) sont privilégiés pour les contenus longs. Cela corrobore également les conclusions de fournisseurs de télévision en streaming individuels - par exemple, Hulu a récemment déclaré que 78% des heures d'écoute se passaient dans le salon.

L'étude de Conviva confirme Roku dans sa position de meneur parmi les fabricants d'appareils (22,1% des heures totales d'écoute, en hausse de 39,3% d'une année sur l'autre). Celle-ci souligne également la forte croissance des appareils Fire TV du géant Amazon (respectivement 3,4% et 140%).

Elle confirme également la hausse de toutes les plateformes, sauf celle de Samsung qui a vu sa clientèle se diriger vers Roku, Chromecast de Google et Fire TV.

Nouvelle chaîne Roku sur... Roku

Fin juillet, le fabricant de décodeurs Internet Roku lançait au Canada sa propre chaîne de diffusion en continu (streaming) entièrement dédiée pour aider les consommateurs à trouver des films et des émissions, le tout gratuitement, sur sa plateforme. La chaîne Roku Channel supportée par de la publicité n'exige aucuns abonnement, frais, ni mot de passe de connexion. Cela dit, le communiqué de Roku précise le canal financé par la publicité devrait afficher en moyenne un tiers moins de publicité par heure de programmation par rapport à une chaîne classique similaire.

La chaîne Roku diffusera sur demande des centaines de films, d'émissions télé et des documentaires sans frais. https://www.roku.com/fr-ca/

Actuellement, la plateforme de streaming Roku propose une collection de plus de 5000 chaînes gratuites et payantes permettant d'accéder à 150 000 films et épisodes télé. La chaîne Roku sera déployée dans les prochaines semaines. Une fois disponibles pour leur appareil, les utilisateurs de Roku pourront ajouter la chaîne.