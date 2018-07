Vidéos verticales et thème foncé pour YouTube

André Boily 30-07-2018 | 15h29

Deux changements apportés par YouTube vont intéresser les amateurs de cette plateformes vidéo; le thème foncé et les vidéos au format vertical.

Après les versions iOS en mars dernier et ordinateur l'an dernier, le thème foncé (dark mode) débarque enfin sur l'application YouTube Android. Cette option qui inverse du blanc au noir l'arrière-plan de YouTube apporte une qualité visuelle supérieure et plus reposante pour les yeux. D'ailleurs, plusieurs autres applications ont adopté le thème foncé pour leurs produits, celle de Netflix en est le meilleur exemple.

À ce propos, chaque fois que c'est possible, j'adopte les modes ou thèmes foncés dans mes logiciels bureautiques, le fond d'écran de bureau ou les applications mobiles. L'inversion des couleurs est nettement plus reposante.

Pour essayer le thème foncé sur la page Web YouTube sur Mac ou Windows, il suffit d'ouvrir une page YouTube dans votre navigateur préféré. Si vous avez un compte, cliquez-le pour faire défiler le menu, puis choisissez Thème foncé. Pas de compte Google ou YouTube ? Cliquez les trois points verticaux pour trouver le Thème sombre. Votre paramètre de thème foncé ou sombre s'applique uniquement au navigateur utilisé, lequel est enregistré dans le témoin (cookie) pour les prochaines visites sur YouTube. Si vous utilisez plusieurs navigateurs, vous devrez le régler pour chacun.

Dans l'application YouTube sur Android, allez dans l'icône Compte > Paramètres > Thème foncé.

Vidéos verticales

Ah, ces affreuses vidéos verticales, elles ont fini par s'imposer dans des sites Web comme YouTube qui a auparavant adopté ce format pour les versions Android et iOS. Au moins avec ces dernières, il est facile de retourner son téléphone intelligent, mais votre moniteur, lui, absolument pas.

Dorénavant, les vidéos verticales apparaîtront sans les bandes noires de chaque côté sur YouTube en pages Web et s'ajusteront automatiquement au format d'écran de votre moniteur d'ordinateur.

Le changement a été mal reçu sur les réseaux et les forums d'autant plus que cette mise à jour de formats vidéo aurait réduit la qualité des autres formats vidéo normaux.