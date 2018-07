Qui d'Apple, d'Amazon ou d'Alphabet atteindra la première une capitalisation boursière d'un billion de dollars ?

André Boily 25-07-2018 | 12h33

La fameuse capitalisation boursière d'un billion de dollars US, trois entreprises technos sont en lice pour avoir le privilège d'être la première à l'atteindre. Il y a Apple, bien sûr, mais la poussée boursière de deux autres sociétés (Alphabet et Amazon) n'est plus très loin.

Non pas une, mais trois entreprises technos peuvent prétendre atteindre la première au chiffre magique d'une capitalisation boursière de mille milliards de dollars; Apple, Amazon et le groupe Alphabet (mieux connu sous le nom de Google).

Mille milliards ou billion, c'est 1012 (10 exposant 12 zéros) : 1 000 000 000 000.

Depuis avril, le titre d'Apple (AAPL) flirte avec le billion de dollars en capitalisation boursière. Il ne lui faut qu'une hausse de 6 % à son titre (coté ce matin à 193,40 $US) pour l'atteindre. La capitalisation boursière d'Apple vaut actuellement 950 milliards $.

Alphabet (Google)

Mieux connu sous l'ancien nom Google, le groupe Alphabet possède une capitalisation boursière de 872 milliards $ portée par une solide hausse depuis un mois, gain de 26 % en 12 mois.

Alphabet a connu une croissance rapide au dernier trimestre, nettement meilleure que celle de l'an dernier, et ce en dépit d'une diminution du prix par clic ou du coût par mille pages vues. Ses revenus de publicité continuent de croître (+37 % en glissement annuel), ainsi que ceux de ses centres informatiques qui supportent les services infonuagiques.

Amazon

Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Amazon atteint 887 G$, à seulement 13 % du billion. Le titre AMZN a lui aussi connu un solide gain, +55 % cette année, grâce au commerce en ligne de sa mégaboutique Amazon.com, mais aussi de sa plateforme Amazon Web Services (AWS) qui concentrent ses capacités et services infonuagiques.

Les experts voient l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos - également l'homme le plus riche de la planète - atteindre la première la barre des 2 billions $ si la domination du groupe continue de prendre des parts de marché au commerce de détail. Amazon dévore actuellement 49 % du commerce en ligne, mais dont la valeur ne représente seulement que 5 % du commerce de détail.