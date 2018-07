Le nouveau réseau Internet russe n'augure rien de bon

André Boily 16-07-2018 | 21h36

La Russie a pratiquement complété la réalisation d'un système de noms de domaine distinct qui lui permettra de séparer son réseau Internet de celui des pays occidentaux pour se protéger de la manipulation des services Internet de l'Ouest et des influences extérieures. Les experts en pensent tout autrement.

L'automne dernier, le Conseil de sécurité russe (RSC) avait annoncé son intention de créer une infrastructure Internet indépendante séparée du réseau Internet global que nous utilisons tous. Pour cela, le RSC a dit avoir pratiquement complété la création de son propre système de noms de domaine (DNS). Élément essentiel à tout réseau sur protocole Internet (IP), le DNS traduit les adresses IP en adresses texte auxquelles nous sommes habitués. Par exemple, les adresses www.journaldemontreal.com ou fr.canoe.ca. Avec ce réseau, la Russie souhaite également inscrire à ce réseau Internet d'autres pays du BRICS, à savoir le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

Le but avoué par les Russes selon les informations du site nymag.com consisterait à créer un Internet distinct pour se protéger des manipulations et des influences américaines et de l'Occident en général.

«La semaine dernière, un haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères dit que ce réseau DNS alternatif était prêt, mais qu'il ne serait utilisé qu'advenant une situation grave.»

Inquiets, les experts européens et américains en cybersécurité pensent plutôt le contraire, que ce réseau DNS russe puisse servir de base pour lancer des cyberattaques contre nos réseaux Internet sans être vus ni se faire identifier.

Avec un réseau DNS distinct, des pirates russes ou autres pourraient de l'intérieur répandre en masse des trolls, des robots (bots) et quantité de désinformations en toute impunité vers des pays cibles sans laisser de traces.

Et la Chine ?

À l'heure actuelle, des réseaux «protégés» existent bel et bien, comme le grand Firewall chinois dédié surtout à la surveillance interne du pays où près de deux millions d'employés travaillent jour et nuit pour gérer ce Big Brother. Pareil réseau coûte très cher à déployer, lequel n'est pas à la portée de la Russie qui, ici, se contente d'un DNS propre.

Depuis les actions d'ingérence russe dans la dernière campagne électorale américaine ou à diverses occasions en Ukraine, la Russie a prouvé qu'elle possédait la capacité et la volonté de s'en prendre à des états par la désinformation ou en paralysant des infrastructures névralgiques comme les réseaux électrique et bancaire en Ukraine avec le programme malveillant NotPetya. N'en déplaise au Président, les États-Unis sont depuis 2016 la cible d'attaques.

De gros dégâts

Cette année-là, en octobre, pas grand-chose ne fonctionnait sur Internet; Netflix, Paypal, Spotify, Twitter et Reddit étaient paralysés ou hors-ligne. Quelques heures plus tard, les activités avaient repris, mais le dommage était fait. Le grand fournisseur de services DYN qui gère d'importants réseaux fédérateurs Internet avait été attaqué par un puissant réseau d'ordinateurs zombies (botnet) dont on peut voir l'étendue des dommages sur la carte en tête d'article.

Cette attaque du 21 octobre 2016 avait été orchestrée par quelques petits voyous en mal de sensations. Imaginez maintenant l'envergure d'une attaque préparée par un puissant état supporté par des services de renseignements à la fine pointe de la technologie...! Caché par son propre réseau DNS, un état pourrait lancer une attaque informatique sans se faire prendre.