FBI : redémarrez votre routeur pour stopper un programme malveillant

André Boily 29-05-2018 | 17h04

Des centaines de milliers de routeurs infectés par un groupe de pirates d'origine russe peuvent bloquer le trafic Internet et recueillir des données en plus de désactiver des appareils sur votre réseau. Le FBI demande d'éteindre et de redémarrer vos routeurs.

Selon le New York Times, un groupe de pirates informatiques lié à une agence de renseignement militaire en Russie lequel est connu sous le nom de A.P.T 28 ou Fancy Bear a infecté des centaines de milliers de routeurs à l'échelle du globe (sous-entendu le Canada inclus).

Pour tous ceux qui possèdent un routeur comme ceux de Linksys, Netgear ou TP-Link, le bureau américain FBI ordonne à tous de redémarrer leurs routeurs pour déloger le programme malveillant appelé VPNFilter. Le FBI recommande également de mettre à jour le micrologiciel (firmware) du routeur et d'entrer un nouveau mot de passe.

De plus, si des réglages de gestion à distance sont en place dans le routeur, on suggère de les désactiver.

Comme à la présidentielle 2016

Selon le journal NYT qui rapporte l'analyse effectuée par la division Talos du géant américain Cisco, près d'un demi-million de routeurs dans au moins 54 pays auraient été infectés par le programme malveillant VPNFilter. Ce même groupe de pirates est lié au piratage des serveurs du Parti démocratique avant l'élection présidentielle américaine en 2016. De plus, le code de ce programme viral partage plusieurs similarités avec le virus BlackEnergy responsable de plusieurs attaques à grande échelle en Ukraine.

D'après Talos (Cisco), le programme malveillant possède des capacités destructrices suffisantes pour désactiver les appareils d'une cible bien précise ou pour initier des attaques étendues.

Un des serveurs du groupe ayant été saisi par le FBI, toutes tentatives par le programme VPNFilter d'un routeur infecté seront redirigées vers un serveur du FBI pour enregistrer l'adresse de l'appareil infecté.