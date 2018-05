Voici deux sites pour trouver un entrepreneur pour vos travaux

André Boily 11-05-2018 | 15h31

Parvenir à réunir clients et entrepreneurs n'est pas chose facile. Clicsoumission.com et HelpMee.ca, deux sites similaires, mêmes propriétaires, pour réaliser vos travaux. Mais une différence fondamentale les sépare.

Un de mes amis basés à Londres est devenu expert dans l'art de réunir des groupes qui, normalement, se méfient mutuellement. Ces groupes sont ni plus ni moins que les clients ou acheteurs et les fournisseurs ou vendeurs. En d'autres mots, toute l'histoire du libre-marché repose sur le jeu de l'offre et de la demande. L'ami en question met au point des plateformes mobiles où de grandes organisations peuvent rapidement et aisément faire affaire ensemble.

Voilà pour l'intro.

Plus près de nous, des gens ont ces dernières années fondé Clicsoumission.com et plus récemment HelpMee.ca. Connaissant la première, la naissance de cette dernière avait piqué ma curiosité. En fait, pourquoi les mêmes fondateurs de ces plateformes de services qui partagent la même adresse à Montréal avaient-ils lancé HelpMee.ca?

Clicsoumission ou HelpMee ?

La grande différence entre les deux m'explique la représentante, Mme Blouin, c'est dans l'urgence des travaux.

HelpMee a été créée pour «trouver rapidement des entreprises de services certifiées dans les catégories en plomberie, électricité, toiture, serrurerie, réparation d'électroménagers, nettoyage après sinistre ainsi que chauffage et climatisation pour des réparations urgentes».

De son côté, Clicsoumission «une plateforme qui permet de prendre le temps de magasiner pour trouver des entrepreneurs certifiés effectuant des rénovations de plus grande envergure ne nécessitant pas de délais d'urgence (agrandissement, cuisine, salle de bain, sous-sol, etc.)».

Donc, pour répondre à un besoin spécifique, celui des travaux urgents, Guillaume Eckerl et Dominic Bouffard ont mis au point HelpMee.ca.

Algorithmes

Selon un récent sondage de Léger Marketing, 33 % des propriétaires québécois ont vécu un sinistre, par exemple un incendie mineur, un dégât d'eau ou un refoulement d'égouts ou ont fait faire une réparation urgente (toiture, plomberie, chauffage, électricité ou électroménagers) sur leur propriété au cours des cinq dernières années, dit le communiqué.

«HelpMee.ca est le seul site au Québec qui se concentre sur les réparations urgentes de propriétés. Il se démarque par la proximité, la disponibilité et la rapidité d'intervention des entreprises inscrites sur sa plateforme.»

Sur HelpMee, le processus est entièrement automatisé par des algorithmes qui transmettent les requêtes de clients vers les entrepreneurs ciblés, d'où une réduction importante du temps pour mettre en contact des gens qui, au départ, ne se connaissent pas. Plus vite le contact est établi, plus vite la réparation sera réalisée.

Voilà donc deux adresses à conserver dans ses signets.