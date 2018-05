Disney va lancer une nouvelle application gratuite avec des contenus originaux

AFP 01-05-2018 | 20h55

NEW YORK | Disney a prévu de lancer cet été une application gratuite qui proposera des contenus originaux à destination des jeunes adultes, les « milleniaux », cible prisée des annonceurs.

L'application baptisée « Oh My Disney » sera une déclinaison du site du même nom, qui publie du contenu éditorial et de courtes vidéos autour de l'univers élargi de Disney, de Mickey aux superhéros de Marvel.

C'est une nouvelle étape de l'évolution de Disney vers les supports mobiles, quelques semaines après le lancement de sa nouvelle application ESPN, dédiée aux amateurs de sport.

En outre, Disney a déjà prévu de lancer une nouvelle plateforme vidéo en ligne pour les contenus familiaux et les programmes jeunesse en 2019, mais aussi de muscler le service Hulu pour en faire son bras armé dans la vidéo pour tout le reste de son catalogue.

Après avoir longtemps axé sa stratégie sur la télévision traditionnelle et le câble, le géant du divertissement opère ainsi un virage stratégique pour s'adapter aux nouveaux usages.