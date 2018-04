Netflix est sur une lancée, mais gare à Disney

André Boily 16-04-2018 | 21h54

Le géant de la diffusion en continu Netflix a surpris tout le monde avec une hausse du nombre d'abonnés supérieure aux attentes, mais l'embellie sera de courte durée avec l'arrivée de Disney sur le marché.

La diffusion en continu par Internet popularisée par le terme streaming vit de beaux moments par une hausse soutenue du nombre d'abonnés dont la majorité délaisse les abonnements de la télé par câble ou satellite.

Preuve de cet engouement, le géant Netflix vient d'annoncer un étonnant 7,4 millions de nouveaux abonnés à son service, entre janvier et mars de cette année. Les analystes qui suivent la société avaient misé sur un gain de 6,5 millions.

Qui plus est, Netflix anticipe un gain de 6,2 millions pour le deuxième trimestre, un million de plus que les prévisions. À l'annonce des résultats peu après la fermeture des bourses, l'action NFLX a pris 16 $ ou plus de 5% de valeur, à 323 $US. En douze mois, le titre a gagné plus de 60% !

Cela dit, la hausse du nombre d'abonnés va se poursuivre, aucun doute là-dessus, mais les concurrents seront plus nombreux et plus gros à se partager la tarte des revenus.

La rivalité Disney à l'horizon

Si Netflix compte Apple et Amazon parmi ses plus importants rivaux, la décision de Disney de cesser de fournir des films à Netflix l'an prochain pour lancer son propre service de diffusion continue par Internet va faire mal.

Fondé en 1923, Disney est un géant dans la production vidéo qui possède un impressionnant catalogue de films avec des revenus de 55 milliards $ en 2017.

Pesant 137 milliards $ en capitalisation boursière, deux fois plus que l'an dernier, Netflix aura devant lui un géant de 155 milliards $.

Produire, produire...

Pour affronter ses rivaux, le géant du streaming devra produire et encore produire des contenus pour satisfaire sa base d'abonnés. Huit milliards seront dépensés pour de nouveaux films et séries télé en 2018 - ce qui est énorme et peu à la fois quand on sait que ce fournisseur en ligne doit remplir ses catalogues dans près de 190 pays.

L'avenir, c'est le contenu.