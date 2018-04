Un truc facile pour rendre son Internet plus rapide et plus privé

André Boily 13-04-2018 | 00h34

Toutes vos connexions Internet transitent par le fameux DNS ou système de noms de domaine, mais, par défaut, le DNS est lent et non sécuritaire. Avec cette astuce, rendez votre navigation plus rapide et plus sûre en moins d'une minute en réglant vos paramètres réseau.

Il existe une multitude de moyens de sécuriser et même d'accélérer un tant soit peu son accès Internet. Et celui de modifier le serveur DNS dans vos paramètres réseau est très facile et accessible à vous tous. Après avoir compris la chose, vous pourrez régler tous vos appareils, ordinateurs et mobiles.

Le DNS, c'est en gros le grand bottin électronique d'Internet. Quand vous cliquez un lien, la première chose que votre ordinateur ou téléphone intelligent fait, c'est de demander au bottin DNS où puis-je trouver ça.

Le système de noms de domaine en bon français (Domain name server) n'est cependant pas ce qu'il n'y a de plus rapide ni de plus sûr. Pour faire simple, votre fournisseur d'accès Internet peut voir ce que vous téléchargez ou quiconque d'assez doué et équipé peut voir ce que vous visitez. Si on ajoute une couche de cynisme, ces derniers pourraient vendre vos activités Internet ou vous cibler avec de la pub.

1.1.1.1

Quatre petits 1, c'est tout ce qu'il vous faut !

Il existe sur le marché une foule de services qui offrent des serveurs DNS plus sécuritaires et rapides. Celui-ci gratuit est né de deux organisations sans but lucratif, APNIC et Cloudflare. La première s'occupe de distribuer et de gérer les numéros d'Internet dans la région Asie-Pacifique, la seconde exploite l'un des plus grands et rapides réseaux dans le monde.

Pour en profiter, vous n'avez qu'à modifier le serveur DNS de votre appareil pour y ajouter deux courtes adresses, 1.1.1.1 et 1.0.0.1, à vos iPhone, Android, macOS, Windows, Linux ou à votre routeur.

Si on prend l'exemple de macOS :

Ouvrez Préférences système, puis Réseau,

Cliquez sur Avancé, puis sur DNS,

Sous Serveurs DNS, cliquez + pour entrer le serveur DNS avec l'adresse 1.1.1.1 puis une seconde avec 1.0.0.1 (pour la redondance) et validez le tout en cliquant OK.

C'est terminé !

Allez sur cette https://1.1.1.1/fr/ pour apprendre comment effectuer la même procédure pour vos autres appareils, portables et mobiles.