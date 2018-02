Les canaux de sports en direct sur Internet de plus en plus nombreux

André Boily 26-02-2018 | 16h52

Les chaînes sportives, grandes absentes des services de diffusion en continu sur Internet, font leur place sur les lecteurs pour mieux suivre leurs clientèles qui délaissent graduellement les services par câble ou satellites.

Les chaînes sportives étaient jusqu'à tout récemment l'apanage des télédiffuseurs par câble ou satellitaires. Ce qui est de moins en moins vrai étant donné que les téléspectateurs préfèrent de plus en plus regarder leurs émissions et séries télé par l'entremise de services en ligne. Ces derniers jours, deux nouvelles chaînes de sports sont apparues, celles de DAZN et de CBS.

DAZN Canada est le nouveau service de diffusion en continu de sports en direct au pays sur les lecteurs de la marque Roku. Le service haute définition est également offert sur les appareils Amazon Fire, Android, iPhone et iPad, les appareils connectés comme Android TV, Apple TV, Google Chromecast, sur les téléviseurs intelligents des grandes marques et sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.

Le coût des services DAZN est de 20 $ par mois ou 150 $ par an. Si le site et les services sont en français, la diffusion est en anglais.

«Les utilisateurs canadiens de Roku auront désormais accès à la vaste programmation sportive diffusée en continu sur DAZN, notamment le Tournoi de rugby NatWest des Six Nations, les principales ligues européennes de soccer (la Liga, la Série A et la Ligue 1), la Ligue des champions de l'UEFA grâce au partenariat avec beIN SPORTS, la chaîne 24/7 NFL Network, la Ligue continentale de hockey (KHL) de Russie, la FIBA, le tennis de l'ATP et le circuit MotoGP», indique le communiqué de Roku.

Pour ceux qui ne connaissent pas DAZN, c'est le premier service mondial de diffusion de sports en direct sur Internet, notamment présent en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Japon et Canada depuis juillet dernier.

CBS Sports HQ

De son côté, la chaîne américaine vient de lancer son service de sports 24 h appelé CBS Sports HQ pour diffuser en ligne gratuitement des nouvelles, des faits saillants et des analyses à ses abonnés munis d'appareils connectés. Par contre, si le service n'est offert qu'aux États-Unis, il souligne la forte demande du public et la croissance des plateformes connectées.

Comme pour DAZN, la chaîne CBS Sports HQ est offerte sur pratiquement tous les appareils connectés en ligne. De plus, le service permet aux abonnés de regarder des matchs ou des segments de matchs, comme si on disposait d'un enregistreur numérique.

Des clientèles qui se déplacent

Les chaînes télé et de sports n'auront guère le choix. Pour croître et attirer des clientèles plus jeunes et très connectées, ils devront déménager leurs services en ligne.