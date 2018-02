Début des premiers réseaux cellulaires 5G dans 12 villes américaines

André Boily 22-02-2018 | 11h49

L'opérateur cellulaire américain AT&T va déployer ses premiers réseaux 5G dans douze villes des États-Unis d'ici la fin de l'année. Par rapport aux 30 à 50 Mbit/s du réseau 4G, on anticipe en 5G des débits de plus de 1 gigabit par seconde.

Plusieurs révolutions technologiques vont nous arriver à peu près en même temps. D'abord, il y aura les réseaux cellulaires 5G avec leurs vitesses de plus de 1 Gbit/s. Ensuite, la multiplication des produits connectés (du réfrigérateur aux haut-parleurs) dans ce qu'on appelle l'Internet des objets. Puis, les appareils numériques gavés par l'intelligence artificielle. Sans oublier bien sûr les voitures autonomes. Tout ce beau monde tombe pile vers 2020. Je vous jure, il va y avoir du sport !

Revenons au 5G. L'opérateur cellulaire AT&T s'apprête à déployer sur une base commerciale d'ici la fin de l'année ses premiers réseaux sans fil 5G dans 12 villes américaines, comme Atlanta, Georgia, Dallas, etc. Jusqu'à présent, le 5G se résumait à des tests et des développements sur des sites expérimentaux, surtout en France et dans les pays scandinaves, les pays chefs de file des technologies sans fil.

Le 5G étant basé sur le standard 3GPP, nous parlons cette fois d'ondes encore plus courtes, millimétriques, dont la principale difficulté réside dans l'affaiblissement de propagation. En termes plus simples, les débits seront meilleurs proches de la tour qu'en étant éloigné. Trop loin pour tirer le maximum de la 5G? Votre téléphone fera ce qu'il sait faire, soit descendre dans les basses fréquences de 850 MHz.

Bien entendu, vos super téléphones intelligents 4G LTE (Long Term Evolution) ne pourront profiter des performances du 5G. Pour cela, il vous faudra un appareil compatible 5G tout neuf. Si vous pouvez patienter en conservant votre «vieux» iPhone ou mobile Android, attendez l'arrivée des équipements 5G au haut des tours et des téléphones intelligents compatibles avant de le remplacer.