Les réseaux sociaux affectent-ils les résultats scolaires?

Relaxnews 21-02-2018 | 11h14

De nouvelles recherches montrent qu'en ce qui concerne les performances académiques, les réseaux sociaux n'auraient pas une très grande influence sur les notes des étudiants.

Bien que de nombreux parents s'inquiètent de voir leurs enfants rivés sur les réseaux sociaux au détriment de leurs résultats scolaires, de nouvelles recherches européennes montrent que l'utilisation de plateformes telles que Snapchat, Facebook ou Instagram aurait un effet minime sur la réussite scolaire.

Des chercheurs de l'université allemande de Bamberg voulaient clarifier l'impact négatif que pouvaient avoir les médias sociaux sur les notes des élèves en passant en revue 59 études menées sur plus de 30 000 jeunes à travers le monde, sur ce sujet.

«Il existe de nombreuses études contradictoires sur ce sujet et cela n'a pas facilité une évaluation correcte de tous les résultats par le passé», a expliqué l'une des auteurs Caroline Marker. Bien que certaines recherches rapportent que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la performance scolaire, d'autres montrent une influence positive, alors que d'autres ne voient aucun lien.

Dans cette nouvelle méta-analyse, les chercheurs ont trouvé sur les étudiants qui utilisaient les réseaux sociaux intensément pour communiquer avec leurs camarades à propos de sujets en lien avec l'école avaient tendance à enregistrer des résultats un peu meilleurs que la moyenne. Un résultat assez prévisible selon eux.

De plus, ils ont noté que les personnes les plus actives sur les réseaux ne passaient pas forcément moins de temps à étudier.

En revanche, les étudiants qui utilisaient très fréquemment les plateformes sociales, qui postaient régulièrement des messages et des photos, enregistraient des notes un peu plus faibles, même si les chercheurs ont tenu à souligner que l'aspect négatif restait très faible.

Les jeunes qui utilisaient Snapchat, Facebook ou Instagram pendant qu'ils étudiaient ou faisaient leurs devoirs affichaient aussi des notes un peu moins bonnes que les personnes qui ne consultaient pas ces sites, probablement parce que le fait de s'adonner à plusieurs tâches en même temps détourne l'attention des étudiants de leur travail.

À la question de savoir si les médias sociaux entraînaient la baisse des résultats, ou si les étudiants qui affichaient déjà des notes plus basses seraient plus facilement distraits par les plateformes, le professeur Markus Appel (coauteur) a commenté: «Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Les deux directions de cause et d'effets sont possibles, mais elles ne sont pas très prononcées.»

Il en a conclu que «les inquiétudes concernant les conséquences supposées désastreuses des réseaux sociaux sur la performance scolaire ne sont pas fondées.»

«Les parents devraient néanmoins s'intéresser à ce que font leurs enfants sur ces sites, qu'ils connaissent les réseaux sociaux et qu'ils veuillent comprendre leur usage», et de préciser que «plus les parents sont ouverts d'esprit par rapport aux activités en ligne de leurs enfants, meilleure sera la communication avec eux».

Cette étude est consultable en ligne dans la revue Educational Psychology Review.