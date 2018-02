Avec sa nouvelle boutique en ligne, GoDaddy s'ouvre au marché québécois

André Boily 12-02-2018 | 16h08

Les petits entrepreneurs et les particuliers pourront profiter de la populaire plateforme GoDaddy pour établir leur commerce ou boutique en ligne sur le Web et sur les téléphones intelligents, le tout en français.

Il y a plusieurs années, plusieurs d'entre nous avaient découvert le site GoDaddy par ses publicités à la fois originales, branchées et iconoclastes, dont plusieurs ont frappé l'imagination non seulement sur le Web ou à la télé , mais surtout pendant les prestigieuses pauses publicitaires du Super Bowl.

Plus près de nos besoins, la plateforme est dorénavant offerte en français. La double mission de GoDaddy «est d'éliminer la complexité dans la création d'une boutique de commerce électronique et de permettre aux entrepreneurs et aux petites entreprises francophones de commencer facilement à vendre leurs produits et services en ligne».

Avec elle, il est possible d'intégrer sur son site jusqu'à 1500 produits et jusqu'à 10 images pour chacun et de gérer l'inventaire des produits en quelques clics, dit le communiqué. Une aide «intelligente» promet aux clients des astuces supplémentaires pour monter leur site Web.

La plateforme offre plusieurs services comme les courriels de rappel automatisés et des services de paiement sécurisés avec les principales cartes de crédit, sans oublier PayPal et Apple Pay.

Et, petit détail important, GoDaddy assure un soutien à la clientèle dans notre langue en semaine.

https://ca.godaddy.com/fr/websites/online-store

