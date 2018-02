Si votre avion est retardé, vous saurez pourquoi avec Google

André Boily 31-01-2018 | 22h49

Google a déployé de nouvelles fonctions dans son moteur de recherche dédié aux réservations de vols d'avion et il va jusqu'à prédire les délais avant même que vous ne l'appreniez de votre compagnie aérienne.

Google Flights ou Google Vols dans sa version française n'est pas une application mobile, mais un de ses moteurs de recherche Web spécialisés dans les réservations de vols.

La nouvelle mouture de Flights/Vols apporte un peu plus d'éléments d'informations aux voyageurs aux prises avec des délais et certaines complexités inhérentes aux vols à rabais.

Vols ne fait pas seulement que relayer les informations des compagnies aériennes, il tire avantage des données passées et de ses algorithmes d'apprentissage pour prédire les retards avant même qu'ils ne soient publiés par les compagnies.

Pour ce faire, il faut que la prédiction atteigne un taux de confiance de 80% avant d'être émise. De plus, Vols vous donnera les raisons du délai, comme la météo ou un avion qui arrive en retard. Par la suite, Google publiera au fur et à mesure l'état de votre vol à partir de votre numéro ou du plan de vol.

Vols à rabais ou classe économique

Qu'est-ce qui est inclus ou non ? Google Vols vous indiquera les restrictions qui, comme on le sait, varient d'une compagnie à l'autre : frais de bagages supplémentaires, sélection de sièges, repas, etc.

Tout cela mis ensemble, ces informations enlèveront un peu plus de stress aux voyageurs parfois laissés à eux-mêmes.