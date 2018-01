Sénat américain, les démocrates pourraient avec un vote de plus rétablir la neutralité du Net

André Boily 16-01-2018 | 17h48

Composé de 100 membres, le Sénat américain dominé par seulement deux élus républicains pourrait basculer en faveur du rétablissement de la neutralité du Net qui vient d'être abolie en décembre dernier par la commission américaine FCC.

Même si la répartition du Sénat américain est composée de 51 républicains et de 49 démocrates, ces derniers disent avoir l'appui de 50 membres en faveur du rétablissement de la neutralité du Net selon le site US News. Avec un membre de plus, ils détiendraient de facto une majorité pour défaire la promesse du président Trump de déboulonner la neutralité du Net - ce que la commission fédérale des communications FCC vient d'effectuer le mois dernier.

Cet appui aux démocrates vient de la sénatrice Susan Collins qui a affirmé qu'elle soutiendra toute action visant à rétablir la neutralité du Net. Il ne manque donc qu'un vote de plus aux sénateurs proneutralité pour avoir la majorité.

Rappelons que la neutralité du Net empêche les fournisseurs de services Internet de bloquer ou de ralentir le trafic des utilisateurs ou encore d'offrir des services plus rapides (payants) qui accordent une priorité à certains flux Internet.

Si la décision de la FCC américaine a été vue comme une victoire pour les FSI comme AT&T, Verizon ou Comcast, d'autres puissants groupes comme Facebook, Alphabet (Google) ou Amazon apportent leur appui pour rétablir la neutralité.

La bataille des républicains pour démonter la neutralité du Net consolidée sous l'ère Obama n'est pas encore tout à fait coulée dans le béton.