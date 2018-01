Foire CES 2018, le terrain de bataille entre Amazon et Google

André Boily 10-01-2018 | 18h27

Après les mesures de rétorsion réciproques entre Amazon et Alphabet (Google) l'automne dernier, les deux géants ont repris leurs bisbilles sur le plancher de la foire de l'électronique CES à Las Vegas.

L'automne dernier, on a eu droit à une bataille de géants dans l'industrie techno, si bien que les Amazon et Google se sont affrontés à coup de produits et d'applications interposés. Cependant, leurs différends ne se sont pas arrêtés avec les bons voeux de fin d'année, mais ont plutôt repris de plus belle sur le terrain du CES à Las Vegas.

Normalement, on parle à la foire de l'électronique CES de produits populaires et tendance comme des nouveaux gadgets, des téléviseurs high-tech, des robots et des drones.

Mais les deux poids lourds ont volé à leurs manières la vedette du CES cette année. Au coeur de la bataille, les populaires haut-parleurs intelligents connectés ou assistants numériques vocaux qui envahissent littéralement les domiciles américains. Si nos voisins du Sud en sont très friands, curieusement, la popularité de ces appareils intelligents domestiques n'a pas encore déferlé au pays ou ailleurs comme en Europe ou en Asie. Mais cela ne saura tarder d'après les analyses de marché qu'on peut lire ici et là.

Les nouvelles du CES parlent abondamment de publicités placardées par Amazon et Google partout dans le centre des congrès, ces dernières proposant une batterie de nouveaux assistants connectés aux yeux des passants.

Google n'a pas hésité à peindre le monorail de Las Vegas pour afficher sa fameuse commande vocale «Hey Google».