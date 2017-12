La nouvelle page finance de Google est complètement ratée

André Boily 29-11-2017 | 16h17

La page finance de Google a subi une refonte majeure pour soi-disant améliorer son utilisation qui, selon le géant Internet, a plus que doublé dans les cinq dernières années. Or, le nouveau format est très décevant et très peu pratique. Un véritable cas de ce qu'il ne faut pas faire.

Depuis des années, je conserve toujours, du lundi au vendredi, la fenêtre Finance de Google sur une de mes fenêtres actives. Quand, ce matin, j'ai cliqué sur mon lien favori pour ouvrir ladite page Finance, plus rien n'était utile, le nouveau format est selon moi un ratage complet.

Google a introduit un onglet Finance à même sa page de recherche www.google.ca et a retiré le module Flash des graphiques, et là le dépaysement est complet. Tout est dilué et beaucoup trop allégé ou aéré, il faut constamment descendre et monter la fenêtre et changer d'onglets pour accéder au contenu. La perte d'espace utile est incroyablement élevée.

D'un format paysage à portrait

Auparavant, on obtenait une bonne densité d'informations sur une seule page Web avec un aperçu complet de nos titres préférés à gauche, des nouvelles économiques (les cinq plus importantes du marché), un petit tableau Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 et, à droite, la liste et le contenu de nos portefeuilles. Tout cela sans avoir à monter ou à descendre la fenêtre. Bref, le contenu tenait bien dans l'espace format paysage.

La nouvelle mouture de la section finance sur google.com (.ca) est montée en portrait ou dans un format vertical qui, selon Google, est adapté à la consultation sur téléphone mobile. Mobile ou pas, la première chose dont on a envie est d'aller au bas de la page pour écrire un commentaire sur le nouveau design. J'en ai écrit trois pour être bien sûr d'être entendu, aussi bien en français qu'en anglais.

C'est une mauvaise journée en Bourse aujourd'hui.

La seule bonne nouvelle de la journée est que Google a quand même maintenu sa page finance.google.com. Souhaitons qu'il conserve l'ancienne version tout en retirant le dangereux module Flash de sa page.