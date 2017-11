Snapchat en panne et les utilisateurs s'affolent sur le web

TVA Nouvelles 06-11-2017 | 17h57

L'application mobile Snapchat a éprouvé des problèmes durant plus de deux heures lundi en début de soirée.

L'un des principaux problèmes semblait toucher la section «Stories» de l'application, où la mise à jour était impossible à réaliser. Plusieurs utilisateurs étaient carrément incapables de publier quoi que ce soit.

Snapchat a publié un tweet vers 16 h 30 pour informer ses utilisateurs que la compagnie était au courant des problèmes et qu'elle travaillait pour les corriger.

Snapchat recommandait par ailleurs de ne pas se déconnecter de son compte.

La panne concernait des utilisateurs au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, et n'a pas manqué de créer un torrent de réactions sur le web. Le mot-clic #SnapchatDown avait accumulé plus de 86 000 mentions à 17h45 sur Twitter, ce qui en faisait la tendance la plus forte sur le réseau social en début de soirée.