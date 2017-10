Un quartier de Toronto serait adapté en ville intelligente

André Boily 24-10-2017 | 12h02

Google verrait bien un des quartiers de Toronto devenir « intelligent » à l'image de la vie numérique avec Internet. C'est en tout cas le rêve que caressent plusieurs hauts dirigeants du groupe Alphabet pour une zone riveraine de 800 acres en attente de développement.

Beaucoup de monde - politiciens, gouvernements provinciaux et municipal et industriels -, ont des projets pour un quartier de 800 acres en bordure du grand lac Ontario, mais un groupe a des visées encore plus ambitieuses, Google, du groupe Alphabet.

Ce terrain promis à une rénovation constitue une formidable occasion pour en repenser l'habitation, ses rues et son infrastructure. Mardi dernier, le gouvernement et un groupe appelé Sidewalk Labs, dont fait partie Google, ont annoncé leur partenariat en vue de transformer cette zone en une «ville du futur», «le premier quartier urbain construit selon les principes de la communauté Internet» pour employer les expressions de Sidewalk Labs.

Tout est connecté

Par exemple, si les feux de signalisation sont connectés, ils pourront également servir de capteurs de qualité de l'air, et les rues seront configurées autour des voitures autonomes et des robots de livraison.

Sidewalk Labs prévoit des méthodes de construction modulaire afin de rendre plus abordable le coût des habitations.

Tout y passera, de la distribution du réseau électrique, sa production sur place par panneaux solaires, le réseau de rues, les trottoirs, le transport collectif et bien entendu les voies cyclables. Tout sera centré autour de l'humain et de son environnement aussi carboneutre que possible.

Pour les intéressés, le lien du projet Sidewalk Toronto (attention, document PDF très lourd).