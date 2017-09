Un nouveau et puissant câble Internet sous-marin relie l'Amérique à l'Europe

André Boily 23-09-2017 | 12h54

La firme Marea vient de compléter pour le compte de Microsoft et Facebook la mise en place d'un puissant câble Internet sous-marin d'une capacité phénoménale de 160 térabits par seconde, c'est 16 millions de fois plus rapide que votre connexion haute vitesse.

À 160 térabits par seconde (Tb/s), c'est l'équivalent de transporter 71 millions de vidéo haute définition d'un coup.

Puissant câble Internet transatlantique

Un débit pour le moins phénoménal puisque ce puissant câble s'étend sur 6600 km sous l'océan Atlantique, entre Virginia Beach en Virginie et Bilbao dans le nord de l'Espagne. Le câble est composé de huit paires de fils en fibre optique enveloppés dans du cuivre.

Microsoft et Facebook

Selon Microsoft, ce nouveau câble Internet transatlantique offre la plus grande capacité de débit sur la douzaine qui relie les deux continents. Le géant des logiciels et des jeux avait besoin de cette nouvelle capacité pour ses services en ligne et infonuagique Azure, les vidéos par Skype et les jeux sur console Xbox Live. Par ailleurs, la Virginie n'a pas été choisie au hasard, puisque Microsoft gère un imposant centre informatique non loin de là.

L'autre partenaire dans le projet, Facebook va utiliser cette nouvelle capacité pour ses services Internet gourmands en bande passante, comme WhatsApp, Messenger, Instagram et, bien entendu, l'imposante plateforme de réseau social Facebook.