Toutes les entreprises seront piratées, un jour ou l'autre

André Boily 21-09-2017 | 15h21

La personne qui affirme que toutes les entreprises seront un jour ou l'autre piratées n'est nulle autre qu'Heather Adkins, directrice de la sécurité des informations chez Google. Et elle sait de quoi elle parle...

Avant de devenir directrice de la sécurité des informations chez la plus importante société Internet de la planète, Google, sa compagnie fut piratée en 2009.

Et son meilleur conseil à tout le monde, particuliers et surtout entreprises : «À n'importe quel moment dans l'histoire de votre entreprise, celle-ci sera potentiellement victime de piratage informatique. La question n'est pas de savoir si vous elle piratée ou non, mais celle de savoir si vous êtes prêts à y faire face.»

«Autant y penser tout de suite,» ajoute-t-elle, quelle est votre stratégie de secours, comment protégez-vous vos données clients si jamais quelqu'un y avait accès.»

Je supprime toutes les lettres d'amour de mon mari

Celle qui dit supprimer de son ordinateur tous les messages d'amour qu'a écrits son mari avance que l'utilisation de logiciels à code source libre offre aux pirates l'occasion de trouver des vulnérabilités de type zero-day.

«Même si vous n'êtes que deux à travailler dans un garage, quelqu'un, vous, ou un spécialiste doit s'occuper de la sécurité. Plutôt que de dépenser des fortunes en technologie, investissez plutôt cet argent dans de l'expertise pour colmater les failles.»

Et vous, êtes-vous prêts ? Vos données sont-elles sécurisées ?